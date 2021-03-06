經過4日馬拉松式聆訊，47名涉「串謀顛覆國家政權」罪的反對派政客，保釋爭拗終於有了裁決，當中15人獲准有條件保釋，包括每周報到3至4次，期間要守宵禁令，不得離港，不得直接或間接組織、安排、參與或協調任何級別的選舉，不得直接或間接以任何方式聯絡任何外國官員、議員等。律政司即時提出覆核，15人還押待高院定奪，其餘人等則送往不同監獄至5月再訊。最新消息則是律政司撤銷其中4人的保釋覆核。

《港區國安法》第42條訂明被告不准保釋，除非有充足理由相信被告「不會繼續實施危害國家安全行為」，敢問裁判官有何充足理由相信這15人不會而其餘人會？是因名氣而論嗎？惟獲准保釋的包括譚文豪、郭家麒等知名政客，僅因為他們沒有公然跑往美國要求制裁中港政府，便斷定他們不會繼續危害國家安全乎？但誰知道他們不會暗地裏搞鬼呢？律政司撤銷覆核的決定更是令人費解。

撇開保釋問題不談，筆者又發現一個「有趣」現象，就是這班天天上街衝擊不言累、高呼「無畏無懼」當食生菜的政客，一個二個上到法庭卻突然由一條龍變成一條蟲，明明法院大樓冷氣開放，明明沒有催淚煙攻，他們既會突然不支暈倒，陳詞時淚腺又會突然大受刺激，不是淚流滿面，就是哽咽抽泣，而且不限女流之輩，連堂堂大男人也如此，當中便包括獲批保釋的譚文豪。難道真是哭功奏效，淚感動官，所以博到保釋？

到底他們哭甚麼？哭自己淪為國安重犯，隨時坐番10碌8碌，無自由失自由？哭自己戇居衝動，不自量力與國家對抗，最終一無所有淪為監躉？還是哭收錢搞事到此為止，現在淪為棄卒，日後再無金主眷顧，三餐都成問題？姑勿論哭甚麼，出得嚟行預咗要還，若這班政客沒有預計這麼一天，那是自己太傻太天真。冇腦又要威，任何時候都是要付出慘痛代價的。