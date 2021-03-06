美國傳統基金會每年發表「經濟自由度指數」，香港曾經連續25年排名世界第一，到2020年，排名降至第二，今年更被剔出名單。香港連同澳門只能跟中國內地合併，最新得出的排名，是第107名。

香港曾經有20多年時間稱冠，卻在短短兩年間被除名，反對派媒體便忙不迭大做文章，說此事反映出京港政府是如何張牙舞爪，正在剝奪香港人的自由。

不過，看問題可不能含糊籠統，各位看官，我們得先把問題的脈絡釐清，才好說功罪究竟誰屬。香港回歸祖國是在1997年，此後超過20年，經濟自由度一直位居世界第一。如果說京港政府不安好心，要侵蝕港人自由，何以回歸後一段這麼長的日子，香港的經濟自由度仍然能夠傲視全球？由此可見，問題的始作俑者，恐怕不一定是在中南海或禮賓府。

咱們就像查案一樣，繼續往下探尋，香港的排名下跌，是始自2020年，但美國傳統基金會在該年發表的報告，是反映上一年的評核結果，也就是說，香港應是在2019年生變，才會失去冠軍寶座，繼而再在今年被除名的。

然則，一切問題是源於2019年，該年究竟發生了甚麼大事呢？那當然是反修例風波了。其時，反對派號召過百萬人上街示威，暴徒四處為惡，香港儼然成了妖獸都市。北京沒法子，惟有收緊對港政策，獅山腳下的部分自由，才會無奈地失去。

以往本欄常打趣地說，即使阿爺當真不懷好意，存心想侵奪香港人的自由，也總得找到藉口，才好下手吧。你不作強烈的挑釁，20多年來，大家便相安無事，一旦鬧「革命」，反而甚麼都完了。

然而，最無辜的還是澳門，他們給除名是受香港所累。換我是濠江人，哼哼！肯定向香港反對派提出民事訴訟，以追討澳門在聲譽上蒙受的損失。