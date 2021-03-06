「庸官懶政」成為本屆特區政府最大特色，樣樣嘢唔踢唔郁，甚至踢都唔郁，一副好整以暇嘅態度，真係睇見都心噏！像海事處任由承辦商亂篤數，佢哋話收回幾多海上垃圾就幾多，連搵個人核實都懶得去做，你話吖，香港官場養一大班蛀米大蟲，個個月只知等出糧，不正是「養一班收厚酬嘅廢物」嗎？

呢，今日老朽又要炮轟地政總署一班收厚酬嘅廢柴！本報獨家揭發西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」等事件，事隔近5個月後，近日違建道路一帶竟又有人斬樹闢地，而神秘丁屋業主嘅水上活動店亦掘地翻土，令沉靜一時嘅相思灣村再度引起關注。地政總署及規劃署雖然有派人到場視察，惟對本報查詢一拖再拖，部分更多月無回應，而僭建碼頭問題一直未檢控。

有學者指傳媒有監察政府嘅天職，本報亦係發揮傳媒第4權角色，對官地被霸加以揭發，關心時事關心社會，係幫緊政府，有關部門如地政總署和規劃署都有責任於限期內回覆，依家卻係近5個月以來，本報大部分查詢竟如石沉大海，只說「收到查詢」就無下文，難免令人質疑相思灣村嘅相關人士是否有特權，或有官商勾結之嫌！

事實上，申訴專員公署及審計報告亦曾多次炮轟地政總署對違規霸官地視而不見；公署曾批地政總署處理非法霸佔官地「歎慢板」，令違規情況持續。嗱！相思灣村一連串違規事件，不就是最佳證明嗎？

宋朝呂本中所著《官箴》共33條，一開頭就指出：「當官之法，惟有三事，曰清、曰慎、曰勤。」要言之，就是為官之道，最重要就是清廉、謹慎、勤勉。觀乎香港一眾庸官廢吏，本報積極為佢哋搵真相，指出霸官地之嚴重，地政總署、規劃署卻唔嗲唔吊，對違規事件全不上心，完全漠視「清、慎、勤」為官之道，單係忽視「勤」，已足以令香港沉淪！庸官怠政，香港死於佛系管治！