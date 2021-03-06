京官上月發表香港必須由真正愛國者治港的大原則，並明確表示這是「港人治港」的最低標準要求的極其重要講話，如雷貫耳。可是，言猶在耳，特區政府的AO升降機控制室（倘譬喻不準確，便請特區政府澄清；如子虛烏有，也請一併說明）卻反其道而行之，把一位恒常業務已不稱職，處理在反政府暴亂中發揮肆意攻擊抹黑、造謠、宣傳「港獨」分裂社會、誤導市民的全港各區「連儂牆」問題，不擔當、不作為、不清除，並且雙重標準對待愛國愛港陣營、懸掛五星旗及反黑暴宣傳文宣的食環署署長劉利群加薪升職。此舉擺明是不賣中央政府的帳，並且針鋒相對對着幹，政治觀感和政治效果極其負面。對此，特區政府最高當局必須立即改弦易轍，並及時向公眾澄清和解釋，以平民憤民怨。

先不論是次擢升在政治上是否正確，作為一個企業或機構在人事管理上，獎懶罰勤、獎罰不明，必是大傷士氣、瓦解軍心。再者，也不能激勵同工，更起消極分化作用。劉利群的政績不得人心，口碑極差，已是不爭的事實。

更嚴重的是，蓄意包庇縱容黑暴文宣、拒不執法及時清拆清理及追究破壞公共衞生、有礙觀瞻的「連儂牆」的法律責任，讓其為黑暴支持的區議會候選人在眾目睽睽之下，長期偷步違法宣傳，這樣視法治如無物，拒不執法，惟有食環署署長可行使的特權。對此，竟獲得特區政府最高層加持並嘉獎，只能起到一個極壞的示範。高官的宣誓效忠不能走過場，中央政府有責任嚴格監督，亦必須過問政務官的培養任用和升遷。

劉利群的現象不是孤立的，上任警務處處長盧偉聰在任期間的「無謂衝」臭名街知巷聞，也可獲授勳嘉獎。聶德權任政制事務局局長處理區選時，拒絕民意合理改善要求，致使區議會淪陷，也只是平調。事實說明，中央必須參與和監察政務官以及高官的任免升遷。