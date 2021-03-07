功夫茶：舊樓危機多籮籮　政府懶理又釀禍

香港由廢官掌政，災難人禍特別多，尋日新填地街寶祥大樓發生奪命火災，功夫茶睇到呢單新聞，即刻火都嚟埋，悲劇本來可以避免，但政府做嘢慢九拍，結果又累死一條人命。

市區舊樓林立，特別係油尖旺區，「三無大廈」充斥，即係冇業主立案法團、冇管理公司同埋冇居民組織，所以大部分消防設施唔合格，一旦火燭逃生無門，隨時一鑊熟，形成一串串城市炸彈，但係政府一直唔理，唔拆彈由得佢爆。去年11月油麻地廣東道唐樓大火死咗8個人，畀全城鬧爆先至係咁意扮吓嘢，上個月提出修訂《消防安全（建築物）條例》，令到消防處和屋宇署可以代無能力符合防火條例要求嘅舊樓業主，進行消防安全改善工程。呢啲應該係緊急進行，但政府拖到今年下半年先至展開公眾諮詢，即係肚餓煲冇米粥，餓死未得天光。嗱嗱嗱，話口未完，修例諮詢未開始，又爆出一單杰嘢！

發生慘劇嘅寶祥大樓樓齡57年，劏房板間房林立，其中一個單位朝早5點幾起火，住客睡夢中驚醒走避，數名被困住客被救出，一名男子不幸身亡，仲有13人受傷，起火原因有可疑。真兇仍然未查出，但政府係幫兇就唔使審！油尖旺區議員鬧政府立法修例規管太遲，特別點名民政事務總署根本無心同地區合作，區內民生問題闊佬懶理，再加上過去推廣消防教育嚴重不足，唔少業主以為買樓之後可以一勞永逸，對大廈管理概念同埋消防等意識薄弱，出事係差在遲早，政府擺到明唔想補救，任由佢哋自生自滅。

《東方》為民發聲，一早已經用專版同埋評論文章，多次提醒政府舊樓消防設施不足，安全隱患多多，危機重重，呢個計時炸彈，要盡快補救。尤其係油尖旺同深水埗區，唔少南亞人聚居，上次8死火災死者大部分都係尼泊爾裔，尋日出事大廈都好多南亞人，佢哋中文都未識，但求有得住，點理得你哋消防條例咁多！政府多年來懶理南亞幫滋生嘅問題，令到油尖旺變成黑點，恐怕類似事故繼續有來。

呢，電視台興真人騷，高官咁鍾意做騷，試吓搬入呢啲三無大廈住，包保佢哋一日都頂唔順，雞咁腳走人，難為住戶長期活在呢種人間地獄。人命關天，十萬火急，點等多半年？係咪出糧都可以拖半年先出？依家又累死人，係咪一命抵一命，賠番條命畀人哋屋企人？嗱，香港好多高官戀殖崇洋，以為講英文高高在上，中文鬧佢哋聽唔入耳，可能死字點寫都唔知，咁功夫茶咪用英文同你哋講，delay no more！重要事情說3次，千祈咪拖，否則死得人多，睇吓政府點收科！