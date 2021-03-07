正論：死亡又添一例　廢官只懂卸責

一不離二，禍不單行。新冠疫苗接種計劃展開不足10日，昨日驚爆第二宗死亡事件。繼六旬長期病患男子接種疫苗兩日後死亡，再有一名五旬長期病患女子接種疫苗僅3日死亡。一如以往，由專家到港府皆認為死亡跟接種疫苗沒有直接關係，又是長期病患惹的禍，食衞局局長陳肇始甚至將責任推向私家醫生及市民自己，認為市民接種前應先作諮詢。人命關天，在官僚眼中卻變成「你死你事」，冷血涼薄，不負責任，莫此為甚！

衞生署公布，昨日接獲醫管局呈報一宗懷疑與接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件報告，個案涉及一名55歲有長期病患的女子，她本月2日於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗，至5日突然急性中風，送往明愛醫院治理，其後轉送廣華醫院接受進一步治療，隨後出現心臟停頓，經搶救後於昨日清晨證實死亡。

顯而易見，第一宗的死亡事件因為延誤兩日才公布，衞生署被轟為隱瞞，今次則學精了，快速公布事件。然而不論公布是快是慢，不變的事實是再有市民疑因接種疫苗死亡，疫苗到底是否安全，長期病患者是否適宜列為優先接種群組，成為市民心頭的大哉問。一如預期，專家委員會再次強調死者有長期病患，上次的死亡男子是冠心病，今次的女士則有血壓高、血脂及蛋白尿等問題，估計死於中風；又指以往沒有疫苗引起中風的相關數據，相信兩者並無關係，又認為新冠疫苗接種計劃不必暫停，明日會開會討論云云。

有關說詞耳熟能詳，市民早已料到，由專家到高官都不會直認死亡個案與疫苗有直接關係，甚至曾有專家揚言「死者是自己行入接種中心，護士有問他有否過敏史，無責任要問是否有長期病患，接種完後亦觀察了30分鐘，並無行政漏洞」，言下之意即是生死自負，政府及醫護人員完全沒有責任。陳肇始也是同一口徑，指市民打針前要「諗清楚」，如有慢性疾病，最好問清楚家庭醫生，且不忘強調接種中心無法查閱市民病歷，意即責任在市民而非在政府。

左一句「自己行入接種中心」，右一句「最好問清楚家庭醫生」，高官不如直截了當規定市民在打針前必須簽署「生死狀」，這樣不是更容易撇清關係嗎？問題是，長者及長期病患者皆被港府列為優先接種群組，兩名死者不過聽從政府呼籲，盡好防疫責任，難道這樣也是錯嗎？死了也是活該嗎？何況大部分長期病患者都是在公立醫院限時限刻覆診，有多少基層市民會有家庭醫生跟進？廢官不食人間煙火早已鬧出無窮笑話，豈料在人命面前依然不改涼薄本色，其討厭程度，跟晉惠帝「何不食肉糜」有甚麼分別？

以此觀之，所謂設立10億元疫苗保障基金根本同擺設無異，即使接連有死亡個案出現，只要專家一句無直接關係，死者家屬半分賠償也不用指望得到。正如本報一直指出，疫苗保障基金受保期只有兩年，「一打即死」尚且追究無門，一旦嚴重副作用出現在兩年受保期之後，市民更是自生自滅，貴客自理。須知道，新冠肺炎是一種全新的疫症，新冠疫苗更是一種全新的疫苗，現時常用的3款疫苗之中，兩款都是過去從未在人體應用過的重組DNA技術，而科興疫苗採用號稱最安全的傳統滅活技術，也接連出現死亡個案，政府則事不關己一般。試問在此情此景下，市民還怎麼有信心接種？尤其是南韓又驚傳第7宗接種疫苗死亡個案，足證天下疫苗一樣危。

港府承認近日預約接種人數下降，還自我安慰為「人之常情」，簡直不知醜字怎麼寫。其實人之常情是假，令市民卻步的最大原因，乃是港府根本無法保證疫苗安全，在出事後又只顧推卸責任，市民同白老鼠無異，生命安全毫無保障。正如有人指出，市民不接種疫苗未必會感染新冠病毒，但接種疫苗一旦出事，則分分鐘命都無，如何取捨，還用問嗎？

疫情在本港爆發逾年，港府抗疫無能也就罷了，就連安排市民接種疫苗也是敷衍塞責，虛應故事，令人忍無可忍。陳肇始作為領軍高官，能不配位，德不稱職，每日只知說一大堆廢話，如此這般貨色，也好意思月𢭃數十萬元人工賴死不走，叫納稅人情何以堪！一場疫情，暴露港府無能，高官無恥，市民無奈，寧不悲乎！