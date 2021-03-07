神州觀察：多地旱情年復年　治理措施需加強

應急管理部早前公布，2020年全國各種自然災害共造成近1.4億人次受災，直接經濟損失3,700多億元人民幣，災害類型又以洪澇、地質災害、風雹、颱風為主，其他如地震、乾旱、森林草原火災等情況則呈總體偏輕、下降趨勢。如果再相較2019年將旱災列為主災害之一，此次關於全國旱情描述更屬「明顯偏輕」，這當然是好事，只是南方多地自去年底以來旱情持續，局部地區形勢還很嚴峻，面對年復一年不斷出現的老問題，當局仍需拿出強而有力的治理措施，不可輕視。

有「十年九旱」之稱的雲南省近期旱情再趨吃緊，省內多地水庫、水塘已經見底，有的甚至已乾涸，致使逾4.5萬人食水供應受影響；此外，牲畜和農業用水也都是大問題，一些地方旱情從去年底就已顯現，正應了當地冬旱、春旱連發的氣候特點，且每年都這樣。更需看到，雲南旱情最嚴峻的情況應該還在後頭，參照當地去年4月中的旱情通報不難發現，彼時有近150萬人面臨飲水困難，到4月底，全省更有百多條河道斷流，逾200座水庫乾涸；今年的情況會是如何，實在沒人說得準。

客觀而言，雲南連年旱情與其所處的地理位置、氣候環境等先天不足的差劣條件不無關係，低緯度高原山地導致降水量常年分布不均，冬春及初夏氣溫偏高，使得該時段降水尤其偏少，加之廣布的喀斯特地貌難以保存地下水，湖泊多分布於低處，往高處調水都成為挑戰。值得一提的是，當地近年也在不斷加建及完成多個調水工程，大興水利，卻總予人年年復如是之感，似乎很難從根本上解決旱災，動輒還會出現「十年一遇」、「歷史罕見」等嚴重情況。

旱情困擾揮之不去，除了上述無法擺脫的自然原因所致，卻也無法迴避某些人為因素的影響，譬如早年片面追求經濟發展對當地森林植被的破壞，從而造成土壤侵蝕和水資源流失。資料顯示，一萬畝森林的蓄水能力或相當於一個蓄水量100萬立方米的水庫，且對抗旱與防洪具有雙重功效，當比興建水庫更實際，及更為環保，惟類似破壞情況於過往一段很長時期，至少在長江流域表現得十分突出，近年雖有加強恢復保育，指望立竿見影並不現實。

故浙江、廣東、廣西等廣大南方地區長年都在鬧旱災，今年又是如此，每每折騰得人畜不得安寧，農田荒廢，莊稼枯死；鬧完旱災又鬧水災，局部地區災情轉得急，則會旱澇並存，更叫人手足無措，損失連連，一年年麻煩沒完沒了，更不知何時是盡頭。說到底，人類在向大自然要發展的同時切忌太貪婪，不能和諧共生，必會遭到大自然無情報復，還是盡量讓天災裏少些人禍。