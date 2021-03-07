世界視線：首場記招拖又拖　拜登猶豫為哪般

美國總統拜登上任至今，仍未召開正式的新聞發布會，被批評欠缺透明度。對此，白宮發言人普薩基解釋，拜登一直忙於領導抗疫，將於3月底前舉行首場新聞發布會。

拜登的正式新聞發布會姍姍來遲，其前任特朗普和奧巴馬分別在就任後27天和20天舉行，小布殊和克林頓的進度也是差不多。拜登的「慢動作」不僅惹來前白宮新聞發言人麥克納尼在社交媒體上嘲笑「喬在哪裏」，連一向親拜登的自由派傳媒也頗有微詞。

拜登拿「領導抗疫」說事，實在難以服眾，事實恰恰相反，他今天能坐進橢圓形辦公室，還得感謝這一場疫症。特朗普處理疫情徹底失敗，美國淪為全球最大疫區，固然葬送了自己的連任之路，疫情下限制社交接觸，也讓拜登可以順理成章取消大部分公眾活動，躲在特拉華州家裏的地庫「遙控」選戰，就連特朗普陣營邀約公開辯論，拜登亦以疫情為由高舉免戰牌。

眾所周知，拜登向來是個大嘴巴，沒有講稿可跟的發言是其大忌。由當年形容奧巴馬是「第一位體面的黑人參選人」，到去年民主黨初選時的「貧窮孩子可以跟白人孩子一樣聰明」，這到底是純粹失言，還是隱含種族優越感，只有他自己知道。霍士新聞一篇評論文章就直指，拜登團隊對總統「能否回答指定記者以外的提問」，毫無信心。

然而不管怎麼說，拜登給人「精力不足」的印象，以致被特朗普改了個「瞌睡喬」的綽號，卻是不爭的事實。網上熱傳一段拜登與民主黨國會黨團召開視像會議的片段，當眾議院議長佩洛西開始答問環節時，畫面突然中斷，引起外界猜測；再結合早前拜登在德州視察救災工作時，多次忘記議員的名字，又說自己「忘記了在這裏做甚麼」，總統的繁重日程顯然不是這位78歲的長者所能承擔。

一節見則百節知。除了首場正式記者會，拜登還在多項新任總統「行事清單」中落後，包括向國會聯席會議演講，以及進行元首外訪等，看來拜登做一屆總統後讓賢賀錦麗的猜測，絕非空穴來風。