香港作為中國「一國兩制」下的特別行政區，體制與內地不同，但是管治的大原則不會改變，只是執行形式可以不同，以體現制度多元性，也借香港的不同作有利全國的試驗。

全國人大審議的香港選舉制度改革進一步強調治港原則，只改《基本法》附件，不改正文，仍然是堅持正文中規定的普選原則循序漸進方針，或正暗示，香港形勢轉變，有今次的修改，形勢再變的話，也可以再修改，反映出附件修改的靈活性。

今次改革的重點是擴大選委政治功能與權力。選委會擴大，組成稍改，同時負責特首與立法會候選人提名，也從選委會中互選最大組別的立法會議員，以至可監督特首與立法會議員當選後的表現。

新的選委介入行政與立法，監督特首與議員的工作，形成特區政治體制內獨立也最有權勢的新權力中心。

例如，監督行政的結果，選委會是呈請國務院對行政部門作出處理，抑或是選委會可以直接向行政部門提示呢？在監督立法會議員表現方面，是直接斥責、處理，抑或是通過司法程序審理呢？選委會互選出來的立法會議員，選委會有否權力罷免不稱職的議員呢？

選委會權責大，但產生的辦法似乎是混合選舉，上級任命、普選等，標準不同，並不構成間接選舉或間接民主的性質。

這樣核心的制度，應該由人大在《基本法》附件中詳細明確地列明產生辦法、程序、資格標準、職權範圍、行使職權的機制、程序，是否有恒常的辦事、領導組織。若有，任免機制如何，權責如何，選委會向誰負責等等。

選委產生的條件、程序，應該比一般立法會議員更為嚴格、透明，以取得社會和中央政府的支持。

要絕對保證選委會嚴格排除有外國國籍、外國居留權的人加入，除非有特定名額來照顧香港永久居民中非中國公民的少數。對於選委也應有嚴格的規例規範他們的言行、政治活動，以保證選委會整體的政治操守，在香港及內地民眾的信任。

事實上，選委會改制是一個大動作，成功的話，可以替「一國兩制」的具體執行提供新的制度試驗。但最終考驗是政府整體（行政、立法、司法，以及新的選委）的工作表現，制度運作順暢之外，最主要的在工作效果。

或者，新選委會的作用，只是提供平穩施政的條件，卻沒法完全保證施政的質量與效果。