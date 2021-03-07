連續數天，香港法院審辦47名干犯《港區國安法》的嫌犯，大門外一直有大批黑衣人聚集，他們高舉抗爭手勢，高呼反修例暴亂時的「港獨」口號。到了第4天，黑衣人更是狂舞港英旗、英國旗。第一天時，美、英等西方駐港領事館人員空群出動，或要進入法庭，或是在法院門口向媒體大放厥詞，攻訐《港區國安法》，要求法院停止審案以及放人。

非常奇怪的是，香港警方今次對這些黑衣人的所作所為非常克制。黑衣人的行為違反了禁聚令，屬非法集結，是向《港區國安法》肆意挑釁。然而，警方沒有根據上述3條「涉嫌違法」對黑衣人採取行動，任由他們胡作非為，聲援47名干犯國安罪之疑犯，對外展示和宣揚他們的「港獨」訴求。

就在這幾天，美、英等西方國家和政客也紛紛發聲明，支持47名疑犯和黑衣人的所為，繼續他們在反修例暴亂時反中亂港、推動顏色革命的套路，裏應外合的場景十分明顯，有組織、有策劃十分明顯。人們要問，這些黑衣人當中，有多少是曾經參加黑暴的漏網之魚？他們還敢再跳出來從事「港獨」的犯罪活動，說明甚麼？

這說明「止暴制亂」的力度遠遠不夠，說明大量暴亂分子潛逃深藏。他們組織力還在，戰力還在，只要他們想幹，可以毫無風險的採取行動。大家還記得，2014年反中亂港勢力發動「佔中」時，曾號稱有「三千死士」。當局平息「佔中」後，對幕後黑手和「三千死士」分毫未動。幾年之後，反修例暴亂爆發，又有多少「三千死士」成了黑暴分子？

今次，《港區國安法》公布和採取行動之後，反中亂港的頭頭腦腦、枱面人物抓的抓、跑的跑、隱的隱、退的退，暴亂聲勢不再。但是黑暴骨幹、「三千死士」還未清除，警方並未對他們展開主動搜捕和清查。今次他們又跳了出來，主動送上門，警察本應大可予以抓捕，然而卻無，其理何在？真的覺得可以安枕無憂了嗎？