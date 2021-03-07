如果說新冠疫情見證了西方國家治理無能，那麼，搶奪新冠疫苗的醜態則將西方社會自私自利暴露無遺。意大利日前啟動出口管制機制，阻止25萬劑在本國生產的阿斯利康疫苗出口往澳洲，引發澳洲強烈不滿，通過歐盟等不同渠道要求檢視相關做法。為了一批疫苗，兩個同屬西方陣營的國家瀕臨「擘面」，友誼小船說翻就翻，令人啼笑皆非。

意大利有此舉動並不奇怪。去年上半年新冠疫情突如其來，意大利最早成為重災區，急需各種防疫物資，惟西方盟友不但沒有施予援手，反而攔途截劫，美國搶了病毒試劑、德國截去口罩。意大利吸取了經驗教訓，對保護疫苗自然倍加小心。一劑小小疫苗，不僅捅破了西方國家的脆弱友情，而且撕開了西方社會的偽善面紗。目前少數發達國家已取得全球六成以上的疫苗供應量，其中美國和加拿大平均每人可以接種兩劑以上，英國更已預訂人口所需3.6倍的劑量。相反，許多國家和地區望眼欲穿，至今未獲分配疫苗。即使被美國當作遏華棋子的台灣，也只能望天打卦，美爹對其不屑一顧。

聯合國秘書長古特雷斯大聲疾呼，指疫苗公平問題是全球社會當前最大的道德測試。可惜對牛彈琴，西方國家平時將道德和人權喊得震天響，但到了關鍵時刻便統統露餡。盟友之間尚且互相搶奪，又怎可能向別人伸出援手？美國前總統特朗普明確表示絕不會將疫苗出口，現任總統拜登則稱在確保美國人完全接種前不與他國分享疫苗，這才是老美的真實面目：自私自利，虛偽醜陋。

自己不願伸出援手也就罷了，當中國和俄羅斯向非洲和拉丁美洲國家提供疫苗時，西方還要百般抹黑，除了貶低中俄疫苗的功效，還扯到政治和意識形態，簡直卑鄙到了極點。見不得別人好，既是一種病，也是一種惡。西方之惡其來有自，他們吹噓的普世價值不過是欺人之談。