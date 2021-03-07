新冠疫苗本來被視為疫戰最強武器，可惜事與願違，接連爆出不利於疫苗的消息，包括測試數據不足，副作用多多，香港上周爆出首宗打疫苗後身亡事故，當局拖兩日才公布，「打又死唔打又死」，《東方日報》大字標題，道出市民面對的兩難之處。

禍不單行，昨日又揭發一名55歲女子，於本月2日接種科興疫苗數日後，感到身體不適，往廣華醫院治理，懷疑有中風迹象，最終不治。消息傳來，全城嘩然，專家委員會周一又要開會討論事件。

疫苗安全最近成為全港市民最關注的問題，繼60多歲有長期病患男子身亡，昨日傳出這名55歲女子打完疫苗之後中風死亡，是否疫苗副作用，現在還未有確切答案，令不少人對打疫苗針信心進一步減退。

數日內奪去兩人性命，而且今次的死者只是55歲，還在壯年，更加引來恐懼，相信往後有一段時間，市民對疫苗會打退堂鼓。香港購買100萬劑科興疫苗，不知何月何日才可以打完，但復必泰疫苗已經一批又一批運到，為數亦將會達到100萬劑。若以每人打兩針來計算，到哪裏找100萬人來打針呢？而且政府所作所為亦令市民信心盡失，首宗疫苗接種者死亡事件之後，專家竟然說與疫苗無直接關係，其實一個死亡個案，如果有可疑之處，將會交由死因裁判官調查，若果決定召開死因聆訊，最快都要一年半載才可以開庭。

打疫苗死亡事件，疑點重重，官方的態度，給人感覺是盡快落閘。本來設立疫苗接種保障基金，是給予市民信心，如果因為接種疫苗身亡，可以獲得200萬至250萬元賠償，但看現在政府的做法，相信要獲得賠償，必須過五關斬六將才可以成功。

死者家人若不忍心遺體被劏肚開腦，拒絕解剖，就很難研究真正死因。疫苗事故索償之路遙遙，保障如同虛設。