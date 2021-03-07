美國智庫傳統基金會公布2021年經濟自由度指數，將香港及澳門剔除，其評分併入中國內地。「全球經濟自由指數」在1995年創立，由1997至2019年，香港連續20多年排第一，去年排第二，被新加坡趕過。剔出排名的原因是2019年香港社會衝突，基金會研究員認為香港是中國一部分，不再獨立參與排名。基金會認為香港雖然比內地有更好的經濟自由度政策和形勢發展，但最終會由北京控制。特區政府對此表示極度失望和遺憾。

在評論基金會此安排前，不妨先看看基金會的背景和成員的價值取向。2016年，傳統基金會被列為世界上最有影響力的智庫之一。基金會在1973年成立，在列根總統任內扮演保守派領導角色，而列根的政策，不少出自傳統基金會。它是美國保守派領導智庫之一，成員不少是共和黨黨員，黨員不少在任前或卸任後，在基金會服務。如創辦人傅爾納是特朗普幕僚，趙小蘭是特朗普的聯邦運輸部長，米高‧約翰斯是聯邦政府前官員。所以，從基金會的成員跟政府關係，加上其政策研究供政黨和總統使用，基金會並非一個單純以資料收集和社會調查去反映實況研究的機構，而極大程度上，它是保守派人士、政黨和執政黨智囊。

基於上述情況，大家更易看得出傳統基金會把香港和澳門剔除出經濟自由度指數的獨自排名，是粗疏和有政治因素。原因是甚麼？一、基金會研究員以2019年香港社會衝突，就假設香港經濟政策最終會由北京控制。這是未有證據和客觀事實或數據證明，是主觀和想當然，是違反基金會一向以來的判斷。而澳門並沒有衝突，為何也被剔除呢？二、現時中美在鬥爭中，美國政府特別是前總統特朗普經常表示要制裁中國，近年更以打擊香港為打擊中國的手段，不難理解這也是手段之一！三、香港一向排名最高，而中國排名超過100，沒有了香港和澳門，可以令中國形象變差。

其實這些排名只有虛的或形象上的意義，因為香港排第一還是排第7，既無獎品，也不會受罰，唯一作用是提醒你在經濟自由上有出了亂子的地方。其實最重要的是，香港的經濟自由是否對香港社會和市民有利？有利的當然要加強，有害的，縱使經濟自由，也要叫停。其次是香港回歸20多年，完全是中國地方，若中央要控制香港，何須待2019年？若中央堅持「一國兩制，港人治港，高度自治」，香港仍會是經濟自由。

所以，大家要看重的是：香港是否真的經濟自由？經濟自由是否對香港及市民有利？而非傳統基金會的指數。