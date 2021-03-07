電視劇《大時代》有一幕講述鄭少秋飾演的丁蟹，因為打死劉松仁飾演的方進新而被控謀殺，一直自以為打死人沒有錯的丁蟹決定放棄律師代表，改為自辯「打感動」。詎料電視劇的荒謬情節竟在現實上演，47名反對派政客為求保釋，大部分人選擇自辯，然而正如丁蟹一樣，不論自辯得多麼七情上面，多麼自我陶醉，有罪就是有罪，最終也是難逃法網。

據報道，這幫政客在裁判法院為求獲准保釋，千方百計「打感動」，例如楊岳橋擺老母上枱，指自己曾是母親最驕傲的人，現在卻成為母親最擔心的人，一度哽咽；譚文豪提及6歲女兒更激動落淚，又自爆在木屋和安置區出身，花兩代人時間脫貧，但好景不常，父親患上末期大腸癌離世。郭家麒亦提及，如果當日選擇在中環當醫生，今天就不會得到三日三夜的牢獄之災。

哈哈哈，筆者本以為丁蟹「打感動」已是搞笑之最，但原來戲劇遠遠不如現實般離奇。這班「大狀黨」政客，一直以反中亂港為己任，2019年黑暴爆發，他們與總指揮黎智英密謀於暗室，甚至赤膊上陣，帶隊衝擊挑釁警方，唯恐天下不亂之餘，部分人更親身跑往美國乞求制裁，活脫脫一副賣國賊的嘴臉。只是當日港府軟弱怕事，這幫賣國賊才自以為得米，終於將香港搞得支離破碎。

到了《港區國安法》推出，他們初時還是一臉輕蔑，以為有外國撐腰便能讓港府再次跪低，殊不知今時不同往日，這幫垃圾政客終於知道自陷於絕境。昨日還口說無畏無懼，今日則哭得無比淒涼，想當日跑出來奪權，難道沒有想過後果嗎？有薪高糧準的大狀機師醫生不做，偏要叛國禍港，難道又是有人拿起槍逼你們？何況留案底不是令人生更精彩嗎？現在只不過爭取保釋，這幫人已淆晒底，他日真正就國安重罪進入法律清算，真不知他們會不會在法庭上哭得變成滾地葫蘆。