美國傳統基金會怕是犯糊塗了，過去曾經連續25年，在「經濟自由度指數」中，將香港排列在世界第一位，今年卻把香港除名，以後只能歸併入中國內地一起計算，與上海、深圳等城市無異。

2019年的反修例風波，將香港弄得不成樣子，經此一役，我不諱言維港兩岸某些自由是縮減了，畢竟治亂世當用重典，這是無可奈何之事。然而，所失去的部分自由，充其量是在政治或言論上，卻不包括經濟自主性，美國傳統基金會實在太沒見事之明，才會鬧出這樣一樁無稽的公案。

我想問，美國前總統特朗普任內，為打擊中國，對入口華貨的關稅一加再加，北京也是亦步亦趨地還擊，香港既然是美國最大的貿易順差地，然則，在這一場貿易角力之中，港府究竟向美方開徵了多少關稅作反擊？答案卻是零，香港從沒有跟上海、深圳站在同一陣線，也沒有向美國貨收過一個子兒的關稅。

過去兩年，美國又妄圖在金融上與中國脫鈎，一家一家的中國企業被華爾街除牌。反過來，美利堅的金融巨企卻在香港賺取巨額利潤，讓本地股民談虎色變的美資證券商「大摩」，就是其中的典型例子。那我想再問，若然香港當真只是一隻棋子，在經濟上任由北京擺布，按理為了報復華爾街，定然會把「大摩」等公司一棒子打死吧，但事實上，一眾美資行卻穩如泰山，沒有人動過他們一根汗毛，大鱷們的錢還愈賺愈多。

香港被扳下來之後，經濟自由度排在第一位的是新加坡，這樣的結果，更反映出美國傳統基金會評審尺度的荒謬。論經濟上的自主性，香江從來不遜於獅城，如果是因為香港引入了《港區國安法》而被除名，則新加坡的國安條例，恐怕還比咱們嚴苛。一碗水不能端平，這樣的評審機構，還能有甚麼公信力？