你急佢唔急！老朽講緊睇急症一般嘅情況。呢，又發生病人喺急症室「等到死」事故。廣華醫院公布一名63歲長期病患男病人，上月26日到專科門診覆診，當時病人咳嗽及痰中帶血，可見病得不輕。阿哥，這恐怕絕非魯迅曾幻想吐半口血扶兩個丫鬟到階前看秋海棠，以為那是雅事！是以醫生建議病人即日入院檢查及治療。

醫生做啱第一步，誰知「愛佢變成害咗佢」！點解咁講呢？此中實在大可深究。話說病人當日下午約3時被護送到急症室，醫護人員於下午4時至6時許為佢診斷及檢查，其後安排佢喺等候區輪候內科病房床位，病人當時清醒及情況穩定，並由一名親人陪同，其後該名親友離開。病人等逾4小時後，至晚上約10時半，醫護人員方準備將該名病人轉送至病房，惟職員先後於等候區呼叫、透過廣播系統呼叫病人名字和致電均未能找到病人。醫護翌日凌晨約二時再透過廣播系統呼叫病人，仍未獲回應。事隔3小時後，終於在清晨近5時，醫護始於急症室等候區輪床上發現病人，當時佢已失去知覺及冇脈搏，院方為佢進行心肺復甦並通知家屬，病人喺5時17分不治。依老朽判斷，院方搵到病人時，佢已經冇生命迹象，所謂「進行心肺復甦」只是表面工夫。

有老人科專科醫生直指係醫院管理失誤，因為醫生安排病人等候病床期間，理應得知病人嘅等候位置。再講啊，院方職員兩度叫咪又打電話都未能聯絡上病人，照常理應該逐張床搵吓，這明顯係大意，要是佢哋行多一步，病人或不致等到死！死者已矣！老朽只能說，對待病人，尤其長期病患長者，大家都千祈唔好掉以輕心。今趟悲劇亦教訓大家，去急症，親人切勿因輪候太久而離開，一次疏忽，足可鑄成終生抱憾！本港醫療體系千瘡百孔，醫管局高層應努力改善，切勿令病人入住公院，有一隻腳已經伸進棺木嘅不祥預感！