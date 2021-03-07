食環署前署長劉利群不作為、不擔當，長時間袒護反中亂港勢力在黑暴期間搞橫行霸道的「連儂牆」，徹底暴露香港現行的行政管治體制是貨真價實的AO治港，即政務官治港，而不是《基本法》所屬意的。對於中央政府一再公開要求確保不走樣、不變形地貫徹落實全面的管治權，相去十萬八千里，甚至有時真正的管治權掌握在誰的手上，恐怕誰也說不清楚。

700多AO分層分級，形成香港行政管理嚴密的金字塔，本是企業管治常見的模式。但是英治遺風，「看不見的聯繫」，馬房文化、手袋黨餘孽等等歷史痕迹往往讓治港幹部官員的任用和升遷，存在種種不正之風和漏弊，官官相衞，抱團包庇，任人唯親，不是任人唯賢。回歸20多年來的政治格局使AO階層逐步變成一塊柔軟吸水力強和深厚的海綿般的管治階層，既對來自上中下、左中右的壓力，尤其對中央政府的要求會全數吸納，令人覺得好舒服但被嚴加抵制及抗拒，又對要求實施各種修正決策措施，轉彎抹角、無孔不入、無聲無色地改頭換面，令中央難以掌握及掣肘。這塊「海綿」既似泥鰍，又像黃鱔，有時又如電鰻，略舉數例便可見「海綿」的道行真是「神仙放屁」，不同凡響！

京官前年8月在深圳召開香港各界會議，明確要「止暴制亂」，「無謂衝」則驅而不捕、圍而不拉不告。中央三令五申反「港獨」、反分裂、護主權、壓暴動，特區政府卻統一口徑定性為「社會事件」，還要用1,730萬元公帑外判研究為黑暴肆虐政治化妝！

全社會都要求效法倫敦或紐約對已拘的逾萬暴徒速審速決，發揮刑事檢控起儆惡懲奸的有力阻嚇作用。特區律政和司法系統卻一於歎慢板，「睬你都傻」！在這樣的政治氛圍下，懂世情的人都明白劉利群這樣的奸官自然會大獲賞識。大官們覺得月加3萬元，官拜八級，退休福利大幅倍升，物有所值。