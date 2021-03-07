上月中，美國南方的德州受暴風雪吹襲，在接近攝氏零下18度的天氣，出現大規模的停水停電，導致最少76人死亡，據報道，德州部分地區的水、電，在暴風雪後逾周仍未恢復正常。而在暴風雪期間，當地電費更一度上漲100倍，也就是說，平常花30元電費，一下子會上漲至3,000元。其實在去年底，中國內地也受到不常見的寒流襲擊，上海、湖南、江西、浙江等地因為用電量急升，加上因為減排目標，而出現區域性短暫停電的情況。而在過去較溫暖的台灣，亦出現寒流，據當地傳媒報道，台灣在寒流侵襲的48小時內，猝死個案累計竟多達126人，當中又以高雄在24小時內發生16死為最多。這都顯示我們需要為極端氣候作萬全的準備。

筆者發現德州3個城市位置大約是在北緯29.4度至北緯32.7度，2月的平均低溫大約是攝氏5至9度。相同的緯度大約是我國長江流域城市如湖南岳陽至江蘇南京左右。其實過去一年，氣候都不太正常，而南半球的澳洲，2019年底開始出現叢林大火，燒了9個月到2020年8、9月終於滅了，又到美國西部出現山林大火；2020年初夏，長江流域下了兩個多月大雨，長江出現洪峰，到冬季又出現異常的寒流。有研究指出，極端氣候是因為北極原來的極地風暴出現分裂和南移而造成。但在美國受暴風雪吹襲的同時，今年2月我國的溫度卻突然高起來，香港以至武漢，過年前後都有20多度。

不少人片面的嚮往自由主義，卻沒有看見自由主義的極端，就是叢林社會。美國德州就正好是自由主義、「小政府」的代表。在這個脈絡下，無怪乎德州竟有市長在災情時會說「只有強者才能生存」，認為「市政府和縣政府、電力及其他服務供應商，都沒有欠受災民眾」，更指災民的求救是「可悲的社會主義政府的產物」。而在自由主義下，他們會覺得全球氣候變化跟他們有甚麼關係？適者生存嘛！反而今天搞環保妨礙他們過日子，加上傳統能源公司是德州重要的利益團體啊！

居安思危，如果大家不認為我們要走上美國叢林社會式的「公義」，那我們就要為可能的災難多作預備。德州暴風雪提醒大家，必須在氣候變化下可能出現的極端氣候作好準備。然而，香港特區政府在應對氣候變化問題上，政策上着墨不多，或止於空談，或政策配套不完整。先不談像電影《明日之後》或《2012末日預言》中那些滅世級災害，但像出現極寒或極熱天氣、海平面上升造成廣泛淹浸，或造成沿海地區淡水鹹化的問題，都是實際可能發生的問題，需要有所規劃。

筆者非常質疑特區政府是否對特殊天然災害有長遠應對規劃和應急管理安排。2018年超強颱風山竹肆虐後，工聯會要求政府立法規定天然災害（包括惡劣天氣）及緊急狀況的停工安排，一方面保障僱員，亦保障應急救災工作可更順暢，但政府的態度並不積極！香港用電用水都是與大灣區息息相關，面對氣候變化是大灣區共同面對、需共同治理的問題。風季將至，盼特區政府盡快重新檢視天然災害及緊急狀況的停工安排政策。