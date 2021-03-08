功夫茶：傷港電台不應留　果斷摺埋樂悠悠

一棵植物，要是根爛了，枝葉自然委靡不振；而一個人若然「病入膏肓」，病到無法救治，死期到係遲早嘅事！呢，年花公帑10億個大洋嘅香港電台，屢次被批節目立場偏頗，更多次被裁定違反廣播機構節目守則，劣根難除，死症也。

香港電台經常被批食碗面反碗底，一個公營電台但知抹黑港府及中央，管理更是烏煙瘴氣，即使政府委任顧問委員會都如同無牙老虎，根本未能有效監察港台運作，更何況近年政府宣傳片都唔喺港台播放，顯示港台經已失去協助政府宣傳以及公營廣播機構嘅作用！連民間團體都指港台係「毒喉舌」，認為「官媒播毒不能容，摺埋港台止毒制亂」！港台不得民心彰彰明甚。

嗱！新任廣播處長李百全新官上任三把火，據悉喺內部編輯會議表明，公共事務部節目如《鏗鏘集》、《議事論事》、《視點》及《香港故事》等未來一周節目內容，要先經佢過目才可播出。李百全會上決定不播放《香港故事》訪問樂隊LMF嘅內容，指該樂隊經常唱粗口歌，唔夠正派。

有報道就話，李百全未有觀看LMF訪問內容就決定抽起該集節目，亦有指佢喺會上強調着重「黃藍」，暗示佢唔夠持平。據了解，助理廣播處長亦曾將《香港故事》即將播出嘅部分集數內容交予李百全檢視，當中未有涉及政治議題，惟李未有觀看有關節目，同樣決定抽起有關集數，另覓舊節目頂替。阿哥！為咗恪守《約章》和《守則》，新官難免戰戰兢兢，如履薄冰！之不過，若然彼此冇咗信任，未來日子都好難過！有議員認為咁係嘥公帑，電視節目製作費用高昂，拍好唔播浪費公帑，何況港台節目收視率低，應設立嚴謹審批製作程序，尤其反中主題不應該存在。

講真，港台一向管理不善，早前嘅檢討報告批評港台合共8章有成100項建議，經篩選後都剩數十項具體建議，分別係編輯及投訴管理7項、衡量服務表現3項、人力資源管理4項、財務管理8項、物料供應及採購3項、資訊科技管理5項。阿哥，即使李百全係千手觀音，對住港台呢個爛攤子，唔好話改革，執漏都無從下手！

有道是「蓋有非常之功，必待非常之人」，呢兩句出自漢武帝命令州郡舉薦賢才嘅詔書，意思係要建立不尋常嘅功業，必須依靠不尋常嘅人才！功夫茶並非懷疑李百全嘅能力，之不過，唔好忘記，漢武帝處於盛世，而香江則處於群魔亂舞之衰世，咁易出「非常之人」咩？何況一個積弱成廢嘅傷港電台，根本病入膏肓，果斷摺咗佢係最佳方法，每年慳10億元公帑，加埋拍賣塊靚地，有益庫房，不必勞心，何樂而不為？