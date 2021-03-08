正論：異常事故接踵至　重創信心抗疫難

隨着本港一星期內驚爆兩宗疑接種新冠疫苗死亡個案，市民紛紛打退堂鼓，接種疫苗意欲低下，詎料昨日再有兩名長期病患長者接種疫苗後出現嚴重異常，其中一人危殆，進一步打擊市民對疫苗的信心。惟港府既無意叫停接種計劃，又無意重建市民信心，擺明你死你事！

福無重至，禍不單行。兩名留醫深切治療部的長期病患長者，一人患有糖尿病、頸動脈粥樣硬化、高血壓及曾經中風，接種疫苗後於本月6日感到胸痛求醫，目前危殆；另一人同樣有糖尿病、高血壓、高血脂等問題，本月6日接種疫苗，昨日入院，出現嚴重糖尿病酮症酸中毒。愈來愈多同類個案湧現，顯然事不尋常，新冠疫苗不適宜長期病患者及長者接種可謂彰彰明甚。事實上，內地早就列明60歲或以上長者不宜接種新冠疫苗，並列明患有某些疾病的人士不宜接種，偏偏港府反其道而行，將長者及長期病患者列為優先接種群組，請問理據何在？在接連出事後依然不肯叫停計劃，簡直不負責任。

可以看見，自上月26日疫苗接種計劃開始以來，港府每日都會公布預約人數，但昨日突然封口，最後公布數字為前日深夜，堪稱欲蓋彌彰。截至昨日下午8時的過去24小時，約有8,100名市民接種第一劑科興疫苗，至今累計約有逾9.1萬人接種了第一劑科興疫苗，接種了第一劑復必泰疫苗則約有1,200人。

惟出現第一宗死亡事件後，科興疫苗預約數字隨即由本月1日的近16萬宗暴跌至1.23萬宗，往後兩日更跌至約5,000宗。前日再出現第二宗死亡個案，接種數字肯定只會更低。須知道，港府訂購3款疫苗合共達到2,250萬劑，科興100萬劑早已抵港，復必泰首批58.5萬劑上月底抵港，昨日再有第二批75.8萬劑應市，以目前的預約數字觀之，要將所有疫苗「消化」實有難度，更大機會是無人接種而造成浪費。

面對此情此景，高官猶自推卸責任，食衞局局長陳肇始固然叫市民「諗清楚」及「諮詢家庭醫生」，政務司司長張建宗亦僅表示明白市民擔心，但疫苗安全與否需以科學為本，當局會做好監察云云。問題是，港府由一開始便沒有做好解說工作，遑論監察，科興在欠缺第3期數據之下貿然開打，結果問題接踵而至，加上復必泰、牛津及阿斯利康疫苗在外國同樣頻頻爆出死亡或嚴重副作用事故，證明天下疫苗一樣危，港府若無法重建市民信心，又不肯制訂清晰接種指引和認真負起賠償責任，指望疫苗打救的如意算盤注定難以打響。

目前本港經濟有多差已是有目共睹，失業率達到17年來新高，中港兩地盡快通關遂成為最後一根救命稻草。國家疾控中心表示，香港和內地需要合作，爭取盡快互認「健康碼」和接種新冠疫苗，似為兩地通關開綠燈。然而本港昨日又新增16宗確診，反映疫情仍然反覆，何況部分港人慣性為反而反，連使用「安心出行」也認為遭港府監控，要推出「健康碼」肯定又有一番激烈爭議。

先天不足，後天失調。在港府無所作為下，如何力挽狂瀾，思之教人惴惴不安。