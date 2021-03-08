世界視線：華盛頓濫用制裁　國際法視如無物

聯合國人權理事會會議在瑞士日內瓦舉行，期間人權事務高級專員辦事處發表報告，批評美國長期以來以國內法為由，對中國、俄羅斯、古巴、伊朗和委內瑞拉等國實施單邊制裁，嚴重侵犯相關國家人權，呼籲美國遵守國際人權條約。

特朗普政府以聯合國人權理事會「長期以來對以色列存有偏見」為由退出，繼任的拜登政府最近才以觀察員身份重新加入該組織，卻隨即被指「侵犯人權」，不知會否又一次憤而「退群」？

不管怎麼說，美國人動輒對別國實施制裁，視國際法如無物，早已不是新聞。正如人權理事會的報告指出，根據國際法規定，只有當一個國家的存在受到另一國家威脅，該國才可宣布進入「緊急狀態」，並針對相關國家實施制裁，然而人們見到的是，這些年來華府對於「國家安全」的定義相當廣泛，連跟中國貿易長期錄得逆差，都可以認為國家安全受到「威脅」，堂堂全球最強大國家，「安全感」竟然脆弱至此，不是太可笑了嗎？

最離譜的是，山姆大叔認為其他國家「違反人權」，固然實施制裁以懲戒之，但當自己被國際組織質疑違反人權時，卻沒給對方「懲戒」的機會，而是採取「先發制人」的行動。最典型的例子，是國際刑事法院（ICC）計劃調查美軍在阿富汗是否犯下戰爭罪行，華府即以「不合法地試圖令美國人受ICC司法管轄」為由，宣布制裁負責審理的法官，甚至警告進一步制裁其他協助調查的人。

聯合國人權理事會對美國的批評，西方媒體照例陷入集體失語。問題是沉默不僅不能掩蓋惡行，也不能保證自己不會淪為下一個受害者。美國以國內法實施所謂「長臂管轄」，吞掉法國的「工業明珠」阿爾斯通；美國為打壓俄羅斯並開拓自家天然氣市場，不顧包括德國總理默克爾等的反對，強行制裁「北溪2號」天然氣管道工程；美國單方面退出伊朗核協議並重新制裁德黑蘭，威脅歐洲盟友若不服從，將被「連坐」，凡此種種，皆可見美國凌駕於國際法之上，連盟友的利益也不放在眼內。