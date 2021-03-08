神州觀察：直播帶賭坑害人　利字當頭無底線

直播帶貨年代，甚麽貨都可以帶，甚麽貨也都有人敢帶，只要能賺到錢，誰還顧得了人性道德、法律底線之類的條條框框？江蘇鹽城市警方近日通報稱偵破一宗「直播帶賭」案，揭發有不少直播平台及網絡主播勾結境外賭博網站，名為直播體育賽事，實則私下誘導觀眾往賭博網站下注，並從中分成牟利，不知坑害了多少人。

通報指，該些平台及網絡主播會在直播體育賽事中將自己包裝成賭波高手，聲稱能準確預測比賽結果，進而誘導觀眾添加平台的代理微信，再由對方發送賭博平台下載鏈接，並以「穩定盈利」、「包賠」等誘惑宣傳吸引人們成為註冊會員，參與賭博。賭博網站與網絡主播採取五五分成，後者負責引流發展會員，前者則以打賞方式將資金轉入直播平台，有的轉帳金額每天可高達15萬元，非常可觀；一些直播平台亦見利忘義，從打賞中再抽取好處，對相關問題「隻眼開、隻眼閉」。

眾所周知，近年跨境網絡賭博案日趨多發，內地警方不時搗破成批涉案組織，涉案流水賭資更動輒多達數十億、數百億元；這類犯罪通常又屬境內外勾結性質，以境外賭博公司為依託，以境內人士為目標客戶，通過各種欺騙誘導手段達致目的，社會危害極大。直播平台與網絡主播為一己私利，不惜淪為網絡賭博的推廣員，或放棄監管責任，或助紂為虐，內外勾結，不但無良，勢會令本就亂象紛出的直播帶貨行業更加烏煙瘴氣，更難實現有效監管。

直播平台充斥黃賭毒等違法宣傳亂象，網絡主播屢打「擦邊球」，甚至公然以身試法，直播暴力、色情等場面，以及帶貨三無產品、侵權冒牌產品等做法可說層出不窮，帶來的惡劣社會影響及損害更加可想而知。像早前鬧得沸沸揚揚的「滴滴司機直播性侵」事件，便是河南一對夫妻的自導自演之作，目的就是為博取打賞牟利；日前上海一名網紅為增加點擊量，竟在禁漁期到港口直播捕撈水產品，既無法治觀念，又作了壞榜樣；不過浙江杭州也有女主播於直播推銷冒牌奢侈品時遭遇現世報，在上萬名觀眾前被警員押走，着實尷尬。

早有專家指出，單從技術層面而言，達致網絡平台監管其實不難，問題主要還是出在人身上，譬如當直播平台和主播的利益綑綁在一起，監管責任勢難履行，甚至會推波助瀾，共同違規，說明這些人的眼中只有錢，為了錢可以不擇手段，不計後果。對付這種人，有人建議設立黑名單制度及提高主播准入門檻，也有人建議取締平台打賞功能，恐都非治本之道，最好的辦法就是重懲重罰，直到再也不敢唯利是圖為止；須知很多時候，法治道德觀念就是這樣建立的。