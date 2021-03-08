緬甸的形勢變得十分惡劣，城市的暴動加劇，周邊民族地區亦出現武裝組織的騷動。以緬甸軍方之力，以及與民族武裝組織早先的協議，相信不會掀起內戰。中國對民族武裝稍加抑制，當會有助軍方騰出力量來應付城市的政治暴動。當然，假若美國中央情報局（CIA）介入，利用在泰緬邊境多年建立的基地，更大規模的騷動亦可能難免。但是，美國是否已下決心在緬甸推動內戰，而泰國軍方是否會容許美國利用邊境生事，也會否擔心美國在緬甸策動顏色革命，會否順勢攻擊泰國軍政府？

不過，以美國的力量，在緬甸民主化這10年的滲透部署，現時的城市抗議、暴動不會停止，相信還會堅持。一方面，對緬甸軍方施加壓力，試探顏色革命能否成功、軍方內部會否分裂；另一方面，對立延續有利美國驅動其他國家制裁緬甸，進一步攻擊中國，完成封鎖中緬經濟走廊、達成其從西南圍堵中國的政治任務。

緬甸軍方可以怎樣應對呢？

一是鎮壓，這也是軍方一直以來的傳統戰略，特別它是全國統一最主要力量，也是主動還政於民推展近年的民主化。它的訓政心態極濃，也是它的道德依恃，不會輕易放棄，但似缺乏情報支持，未能拘捕策動者，包括美國等駐緬大使館和非政府組織（NGO）的參與組織的人物。不切斷外國的指揮，便難以遏止源源不絕的財力、物力、人力供應。香港在反修例動亂中已經深受其害，緬甸軍方亦大可從香港例子吸取教訓，找出有效的應對之策。

美國要封鎖緬甸，軍方便可以施戒嚴宵禁，盡快地緝捕示威的帶頭者。即使不能盡捕，亦可產生阻嚇作用，不致動亂再擴大、拖延。重兵鎮壓，以奪其勇，是防止動亂蔓延之策，但當然這要軍方內部團結，認識到短痛勝於長痛，也要盡力把參與的外國人作示範性的逮捕，以嚇走策動者。

不過，鎮壓只是堵截的方法，真正的解決還是要與昂山淑姬作政治和解或妥協，讓昂山公開露面，勸止暴動，表示正與軍方談判，使動亂失去了理由。昂山不願，則由全國民主聯盟的其他領導出面勸導民眾停止動亂，以政治方法和平解決。軍方可堅持一年後選舉，成立軍民結合的選舉委員會，一是釐清上次選舉不公的地方，讓司法審判；二是籌組安排一年後的選舉，公布日期和有關選舉規則。

堵疏並重，才有解決當前困局的機會。中國亦應與東盟、日本合作，勸說軍政府作政治和解或妥協，使美國無法把局面惡化來達成封鎖緬甸、封鎖中國。