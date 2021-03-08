全國人大會議近日作出了「完善香港選舉制度」的決定，包括對香港立法會、區議會以及行政長官選舉委員會的選舉進行改革，這是中央全面管治權得以落實的具體而重大的舉措。立法會人數擴大，行政長官選舉委員會人數擴大，區議會議員不再成為行政長官選委會的成員。更重要的是，對參選人作出嚴格的把關、審查，務必做到「反中亂港者出局」，中央全面管治權落實到制度上和人事上。

97回歸後，反對派之所以發展成為逢中必反的反中亂港勢力，根本原因在於他們充分利用了香港的選舉制度和最終實現「雙普選」的目標。他們多年來公開標榜選舉是要「民主拒共」，實際目的是民主「拒國」，割裂和顛覆「一國兩制」，全面奪取香港管治權。

反對派一直宣揚，香港只有「雙普選」才能夠令「香港人當家作主」，才能夠守住「自由、人權、法治」，才能夠讓香江府衙「不會淪落為北京傀儡」和成為「港共政權」，才能夠是真正的「港人治港」。

在香港這個長期恐共、拒共、反共的社會，這個長期抗拒「一國社會主義」的社會，反對派的煽動極易見效。不管甚麼阿貓阿狗，只要打出反共反中的旗號，都大有機會參選成功。這些人獲選之後，會更激進和瘋狂的反共反中，方覺「對得起他們的選民」。這已經成為一種病態的「選舉文化」。

這種文化混淆是非，顛倒黑白，摧殘人的良知和道德，撕裂社會，令厚顏無恥之徒、歇斯底里之人，在選舉中和立法會橫行霸道，他們不惜發動「暴亂」，攬炒政府，打殘管治。

事實上，香港的選舉制度和安排漏洞頗多，「把關」如「無掩雞籠」，直接造成了反中亂港勢力可以利用選舉搞亂香港，直接奪權，此成為危害國家安全的一大風險口和短板也。

當年北京設定香港的選舉制度，初心是貫徹「一國兩制」，維護香港穩定繁榮，現在卻讓反對派把香港搞亂搞砸。