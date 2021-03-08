隨着中美博弈愈演愈烈，香港的獨特地位注定它成為主要戰場。美國在此經營已久，不僅扶持了大量政治代理人，而且利用政治黑金資助反對派活動，甚至策動顏色革命，這些都已不是甚麼秘密。所以，新加坡報章引述消息指，港府正調查民陣是否獲美國國家民主基金會資助，並不令人意外，反而反對派矢口否認，愈發顯得此地無銀三百両。

早在多年前，就有美國政治智庫研究員揭露，美國政府透過轄下的美國國家民主基金會及美國國際民主研究院等組織支持及資助佔領行動，香港反對派及多名核心人物與這些組織關係密切，不少人接受巨額資助，策劃任何活動都要先向美方申請經費，事後還要匯報總結。而最耐人尋味的是，壹傳媒黎智英向反對派提供巨額捐款，正是由一位曾從事美國海軍情報工作的洋人經手，這些錢到底從何而來，不是很值得懷疑嗎？

草蛇灰線，伏脈千里，許多事情都是有迹可尋的。外部勢力介入香港事務已非一朝一夕的事，這些年更是愈來愈明目張膽，幾乎所有社會和政治運動都可以見到鬼影幢幢。偏偏港府一直放任自流，連轟動一時的政治黑金案也不了了之，放生黎智英及一眾反對派政客，變相將外部勢力資助及操縱反對派合法化，為香港法治及國家安全打開缺口。如果說佔領之亂是反對派配合外部勢力的試探性行動，那麼反修例黑暴顯然就是裏應外合的顏色革命，而這正是港府長期姑息養奸埋下的禍根。

直至中央祭出《港區國安法》，堵住反對派勾結外部勢力的渠道，形勢才得以扭轉。攘外必先安內，港府調查民陣是否接受美國相關組織資助，可謂順理成章。實際上，無論是黎智英，或是47名涉嫌「串謀顛覆國家政權」的反對派頭面人物，與外部勢力大多有千絲萬縷的關係，只要司法不再上演捉放曹鬧劇，有人注定把牢底坐穿。