油尖旺區內有不少無業主立案法團、無管理公司及無居民組織的「三無大廈」，樓宇日久失修，消防設施缺乏，業主為求多賺租金，往往改成多間劏房及板間房出租，每間房空間狹小，逃生通道常被雜物阻塞，令人難以逃生，火災發生便會一鑊熟。

「三無大廈」龍蛇混雜，藏污納垢，無牌食肆、賓館林立，令問題更加複雜。多年來屢次發生傷亡嚴重的火災，多涉及唐樓、舊樓及工廈，早年最轟動的油麻地嘉利大廈火警，造成41死80傷，記憶猶新。近至去年11月，油麻地廣東道唐樓也發生8死火災，揭示「三無」舊樓潛伏危機重重。不少劏房租戶更替頻繁，又有大量南亞族群貪平租住，聚居於此，甚至無牌經營餐廳及店舖，由於存在語言隔膜，大廈的消防情況更加被忽視。

《東方日報》多次揭露這些隱患，直斥多個部門失職，尤以民政事務總署統籌大廈管理效果差勁，食環署執法不嚴造成惡果。各界敦促政府盡快補救，上月提出修訂《消防安全（建築物）條例》，給予消防處和屋宇署權力可以代無力符合防火條例要求的舊樓業主，進行消防安全改善工程。這個方向正確，但事情十萬火急，人命關天，竟然拖至今年下半年才展開公眾諮詢，真正立法更加遙遙無期。

政府行動例牌龜速，事隔4個月，拯救舊廈仍然未有確實進展，同區新填地街寶祥大樓前日清晨又發生奪命火災，奪去一人性命，13人受傷。官員好整以暇歎慢板，又死多一個人，恐怕等到法例正式通過，亡魂不知增添了幾多。民政事務總署再度成為箭靶，有區議員指「傷亡唔係一個數字」，直斥部門無心與地區合作，無意處理區內民生問題。等到諮詢期過了，才開始立法工作，現屆政府都差不多夠鐘，可以拍拍屁股走人，留低一堆堆城市炸彈，一次又一次悲劇重演。