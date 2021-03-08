筆者曾經在本欄申述了對新冠肺炎疫苗的態度：一、估計病毒難以自然消失，需要用疫苗來加以控制。二、今次是人類對病毒戰役，應要全民參與，以科學和客觀態度處理，不宜以政治立場去判斷。三、疫苗有保護力和副作用高低之別，筆者安全至上，傾向用副作用較低者。

據報道，上星期先後有兩人接種疫苗後不治，預約接種疫苗的人數明顯下降，但當局已「封口」，再無公布疫苗預約數字，即使傳媒查問，亦僅獲當局回覆稱沒有補充。

政府日前公布，截至本月6日下午8時的過去24小時，約有11,000名市民接種第一劑科興疫苗，當中約7,700人在8間社區疫苗接種中心接種，約3,100人在參與計劃的私家醫生和診所接種。在8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率達89%。自2月22日以來，累計約83,400人接種了第一劑科興疫苗。本月6日則約有300人接種了第一劑復必泰疫苗。惟本月2日出現一名63歲男子在接種科興疫苗後兩日死亡事件，科興疫苗預約數字隨即由本月1日的近16萬宗下跌至1.23萬宗，在往後兩日更跌至5,000宗左右。之後出現第二宗疑似接種科興疫苗後死亡個案，接種者為55歲有長期病患女子，在本月2日接種疫苗後3日因急性中風入院，其後不治。筆者估計，事件傳開，會繼續打擊市民預約接種疫苗。

針對此事件，政府闊佬懶理，令市民更失信心。這些日子，不少群組朋友告訴筆者，科興最後一期臨床數據尚未齊全。面對現時情況，政府不能Hea做，筆者認為政府需要：一、不應避忌，對記者查詢應如實答覆，特別是有關預約事宜，一就一，隱瞞不了，亦毋須隱瞞，隱瞞反予人更多空間去猜度。二、驗屍工作須加班做，讓報告盡快公布，以澄清事實。若與疫苗有關，則應立即叫停接種。三、追問科興尚未公布數據，以確證其保護力和副作用。四、科興早已說明疫苗的長者數據較少，政府要考慮是否把長者納入今次優先接種科興類別，還是留待更多資料數據再決定？五、因兩宗死亡個案都是長期病患，疫苗接種中心工作人員需要向接種市民溫馨提示，長期病患者最好先諮詢家庭醫生。六、內地另一隻疫苗是國藥，澳門是用國藥，暫時仍少聽聞有嚴重副作用，政府是否可考慮購入國藥疫苗作補充呢？

香港人都重視健康，政府在處理疫情資訊時必須快而準，特別是針對一些令人擔心的事件。而在選擇疫苗時，政府亦須以客觀和科學角度，在科興以外，考慮合適疫苗，例如國藥疫苗。