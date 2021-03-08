香港號稱富裕城市，自詡醫療水平首屈一指，詎料在光天化日之下，又奏起一闋等醫病等到死的悲歌。廣華醫院一名63歲長期病患男病人因咳血入院，於急症室輪候約11小時後，還未輪到床位已經暴斃。院方一如往常將個案轉交死因庭調查，一如往常不會主動認錯，惟事實卻是一條活生生的人命死於醫院之內，寧不悲乎！

窮人在香港真的不要病，一旦病而不死，遭遇將十分悽慘。輪候急症室10多小時已是家常便飯，見了醫生也不代表得到適當治療，皆因病人太多，診症時間太短，誤診比比皆是。即使僥倖沒有被誤診，排期看專科又是一個考驗，考驗的是病人必須與之鬥長命；到了終於得見專科醫生，排期做檢查又是另一難關，皆因排個腸鏡檢查之類，快則也數以月計。到了做手術，又得等個地老天荒，長者換骹手術便動輒等10年，隨時等到含恨而終。

這就是今日香港的公營醫療體系了，也就是那班公院黑醫護整天自吹自擂，所謂的一流醫療服務了。真想問一句，一流在哪裏？香港醫療問題千頭萬緒，私營市場收費過高，等閒人根本難以負擔，以致病人只能流向公營體系，在僧多粥少、資源有限下，等到死已成痼疾，幾乎每天都在公院發生。公營醫療供不應求，以致服務質素每況愈下，誤診也就在所難免。唯一解決方法就是大刀闊斧增加資源，除了撥款增建醫院，更需大量增聘人手。惟香港的現實情況人盡皆知，只有兩所大學設有醫學院，每年畢業生人數非常有限，不引入海外醫生，根本無法改善問題。

很可惜，本港醫生醫醫相護，為保利益堅決排外，以致港府引入海外醫生多年皆無功而還。更可笑的是，醫生們講無可講，最愛出言詆毀海外醫生水平，將之與質素差劣畫上等號。然則，從一次又一次的醫療事故觀之，本港醫療質素到底有多高？