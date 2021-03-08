話說有一天，一群年約10歲的孩子，或是掛着鼻涕，或是赤裸全身，聚在村前的空地上嘻嘻哈哈，玩着別人不知道是甚麼的遊戲。不久，天邊湧出烏雲，黑漆漆的壓向村莊。孩子們見狀，突然呼號、狂叫起來，只消一陣子，便把村口的圍欄全部拆下來，變作竹條、木板，人手一支，說是為了保衞家園，誓要跟天上的黑暗魔王決一死戰云云。

換你是那條村的村長，在這場大戰一觸即發之時趕到，又會如何處理？召喚村中壯丁們把這群孩子綑起來，以破壞公物的罪名，將他們統統投入牢獄嗎？但那是沒用的，他們真正的問題不在於違法亂紀，而是腦筋犯了毛病，好端端的10歲人兒，卻只有低於3歲的智商。對於這一群呆子，需要的不是牢房，而是營房，應該為他們興建一所「智慧教育營」，這肯定是一樁功德無量的事。

如今特區政府正以違反《港區國安法》的罪名，檢控一幫反對派頭子。要是問我，我可是反對的，因為他們最大的問題不是犯法，而是腦筋犯病，咱們應該對症下藥，設法拯救他們才是正經。

近日，47名泛民主派的頭面人物被拘控，一干人等在法庭外面碰頭，青年男子岑子杰跟中年女子黃碧雲擁作一團，岑向對方連聲致歉，說自己早前誤以為民主黨的人不忠誠，彼此妄生嫌隙，他感到很不好意思。筆者不是常說嗎，這年頭的人判斷能力弱，經常要打倒昨日之我，泛民之中，像岑子杰般沒頭腦的人比比皆是。反對派就連跟自己同行的人是神是妖也沒能力判準，如今卻指着京港政府和香港警察，說人家是魔鬼。我想問，泛民中人既然如此低智，又如何能肯定自己今日的看法一定是對呢？

所以我常勸政府行行好，趕快為反對派開設一所智慧教育營，第一課嘛，先教他們如何判斷問題。