新冠疫苗接種一再出現死亡個案，專家委員會強調死者都是長期病患者，上次63歲男死者係死於冠心病，本身亦有高血壓及糖尿病；而55歲女死者則有高血壓、高血脂症及蛋白尿，接種3日後急性中風，之後經搶救後死亡。

疫苗接種計劃上月26日展開，短短10日，除上述兩人不幸死亡，亦至少出現20多宗不良反應。事實上，新冠疫苗喺全球各地開始接種，各國接連出現接種後死亡個案，民間多疑慮不在話下，因為科學界對好多問題未有定論，好似抗體效力可持續幾耐、接種後會否繼續播毒。

為咗挽回公眾對疫苗嘅信心，食衞局局長陳肇始就引述相關專家嘅意見，指接種疫苗嘅益處多於風險。事故發生後，預約打針無人爭，多區剩大量名額，陳局長形容係「人之常情」，更叫市民要評估風險，最好請示家庭醫生。有病人權益組織批評政府卸膊，指接種者以長者為主，佢哋知識水平參差，亦冇家庭醫生，未必能夠清晰了解接種風險。講真，即使有家庭醫生，也未必能解釋得清楚，何況呢個關乎信心問題，專家解釋，何嘗不是一時一樣？

呢，好似袁國勇教授，早前表示會接種港大研發嘅噴鼻式疫苗，依家就話自己超齡，無法參與臨床測試，又考慮到自己工作需要，經常要出入高危場所，於是選擇保護力較強嘅「復必泰」。袁教授仲親自注射，選擇較痛嘅「皮內注射」，而非痛楚較低嘅「肌肉注射」，希望做一個示範，鼓勵怕痛嘅市民積極參與接種。

袁教授無疑用心良苦，不過老朽都係會睇定啲先，皆因自己始終係三高嘅高齡長者，內心難免糾結，欠的就係有些阿伯那份忠誠於國產疫苗嘅「死生有命」精神！對於落花，有人會睇成「零落成泥碾作塵，只有香如故」，老朽只見到係傷感嘅死物！是以原諒我天生悲觀常懷虛怯，亦人之常情而已！