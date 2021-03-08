今天是「三八」國際婦女節，這個節日起源於1857年3月8日，當時美國紐約的製衣和紡織女工走上街頭，抗議惡劣的工作條件和低薪。1909年，第一個婦女節在紐約舉行；1917年，前蘇聯定為國家假期；1975年，聯合國正式確認為國際性的婦女節及國際性假期。這一節日的偉大含意，象徵在資本主義制度下被壓迫剝削的最底層——婦女爭取解放和自由，寓意勞工階層爭取8小時工作、8小時學習、8小時休息的「三八制」的普世價值性質的改善訴求。

這一天的到來，勾起筆者的回憶和聯想。2016年機緣巧合，在廣州參觀了中華全國總工會誕生地。中國共產黨成立的中國勞動組合書記部1924年在廣州召開了第一次全國勞動大會，第二年的5月1日，中國勞動組合書記部召開了第二次全國勞動大會，決定成立中華全國總工會，取代中國勞動組合書記部，領導和組織全中國的工人運動。參觀時在會場上看到張貼了第一次全國勞動大會通過的10項決議案，其中一項便是《八小時工作制案》，顯示中國勞動階層爭取三八制已有97年歷史。

第二件是回憶起省港大罷工工人糾察隊羅炳光先生，人人都親切叫他羅公，是香港洋務工會的老前輩。羅公是筆者參加工會工作後唯一認識的在世的省港大罷工組織者和參加者，每次聽他娓娓道來如何發動和組織工友罷工，如何保護罷工工人衝破港英政府軍警的封鎖，行路上廣州，如何在省港工人大團結罷工鬥爭下，香港變成臭港死港，海上無船行，岸上無人倒垃圾……各種鬥爭故事總是引人入勝。

第3件便是香港工人在回歸23年後仍然生活在水深火熱之中，貧富懸殊，貧富差距不斷擴大。最氣憤的是最低工資竟然被凍結達頭尾4年長，勞工界對標準工時的爭取更加渺茫了！試問香港勞動階層還要爭取多久，才可以實現97年前的爭取目標——三八制。