功夫茶：國泰財困管理差　豈能獲批新航線

「是誰多事種芭蕉？早也瀟瀟，晚也瀟瀟」，古代文人無聊多愛悲秋風，種咗芭蕉，又怨芭蕉早晚喧嘩，嘈鬼住晒！功夫茶倒想起呢個無能政府，「是誰多事救國泰？早也哎吔，晚也哎吔！」做生意，優勝劣汰，應該倒下嘅就要倒下吔蕉！

呢，有70多年歷史嘅國泰航空，即使去年才獲港府充當「白武士」注資273億元打救，同時亦獲批7億元首期保就業工資補貼，奈何因長期管理不善而喺全球最佳航空公司排名每況愈下，早已病入膏肓嘅國泰，終於印證「國泰航空，愈做愈燶」呢8字真言！應該倒下嘅國泰，政府何必死都要扶持？去年國泰還不是不顧道義，收完巨額保就業補貼即展開史上最狠「大屠殺」重組方案，炒近6,000名員工，同時即日停運擁有35年歷史嘅國泰港龍，並向政府交還46條航線。

阿哥，功夫茶慶幸，睇怕大家再冇機會呻「搭錯國泰機，唔知幾時飛」咯！之不過，世事難料，中國民航局今年1月底公布最新資料顯示，當局竟向國泰航空批出15條原本由港龍營運，來往香港及青島、南京、杭州、廈門、廣州及成都等內地城市航線嘅經營許可權，而且不限於客貨運及每周開辦航班嘅數量。嘩，愈做愈差都有得批航線，隨時壟斷，咁仲成世界嘅？

嗱！業內人士指，即使國泰獲內地當局批出15條航線嘅經營權，仍有多條以往由港龍營運嘅熱門航線還未到手，包括北京、上海虹橋、台北及印尼等。到底港府有沒有心預留給其他航空公司，包括新成立嘅大灣區航空？有學者批評，國泰經營不善，既無心經營，又經常財困，數年前國泰高層炒燶期油，虧蝕逾80億元！高層不務正業，代價卻由基層員工承受，最終裁員數百人，國泰亦從此一蹶不振！

全球疫情持續，國泰喺1月份載客量按年下跌99%，貨物及郵件亦按年大跌，預警未來數月恐非常嚴峻，簡單講句，即係日日喺度燒緊銀紙！講緊係以10億元計！睇吓佢連半年優先股息約3億港元都要拖欠政府，就知呢間公司幾咁唔掂！

國泰航空淪落至倒下吔蕉，其實不能全賴疫情！曾經全球排名第一嘅航空公司，折墮成咁，事必有因！講到尾，就係店大欺客，未能以客為尊！服務質素每況愈下，延誤超賣、機件故障如家常便飯，畀人投訴又當食生菜！搭錯國泰機，隨時冇得飛！要重建一個品牌，係要時間，更重要係畀到顧客信心！觀乎愈做愈燶嘅國泰航空，講真，唔好話盈利較多嘅航線唔應該批，睇住佢如一支就燃燒盡嘅蠟燭，大有可能未飛已熄！為大局計，港府不是更應批給一些有朝氣活力嘅新航空公司嗎？