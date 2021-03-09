世界視線：拒開放疫苗助貧　錢作怪英美現形

一場新冠肺炎大流行，讓全球各國接受了一場公共衞生、公共行政及國民質素的公開試，貧窮國家在這場考試中幾乎只有包尾的份，因為沒錢防疫、沒能力研製疫苗。最近，貧窮國家希望世界貿易組織討論豁免疫苗專利權，讓窮國亦有一線希望，但是疫苗兩強美國及英國第一時間拒絕了。過去滿口捍衞公義、人類利益的英美不惜撕破假面具，皆因錢作怪！

新冠疫情的中期試成績已揭盅，美國憑感染人數即將衝破3,000萬，死亡人數超過50萬，毫無疑問成為全球倒數第一。英國感染人數超過420萬，死亡人數逾12萬，成績同樣極差。不過，考試還有終期試，內容涉及後期防疫、疫苗注射及應對變種病毒的能力，英美都想藉此扳回失分，不至輸得太難看，而英美不服氣的當然是中國。中國無論在前期的防疫還是中後期的疫苗研發，都取得不錯的成績。

要知道，全球有能力研發且成功推出疫苗的國家少於10個，在疫情一年後，只有5個國家的疫苗進入了3期測試，而獲得緊急使用權的疫苗全球約10款。當中上榜的值得一談，中國佔4款，美國佔3款，英國有兩款，剩下的來自德國及俄羅斯。雖然疫苗各有技術、各有疑慮，但不少國家及政府都視其為救命、救國難的良藥。更重要的是，如今各種疫苗還處於嚴重稀缺的狀態，有能力生產疫苗的國家大都自顧或顧盟友不暇，至今2.25億劑疫苗已被接種，但扣除每人要接種兩針，最多只有一億富裕國家人民可獲接種，貧窮國家既買不到，或也買不起，唯一命運便是望天打救。

所以，印度及南非近日倡議世貿組織開會時討論豁免疫苗專利一事，便迅即獲得逾100個國家支持，大都是中、低收入國家。世衞總幹事譚德塞亦加入這一陣營，盼有疫苗專利的國家放寬規定。對於這個建議，中國態度未明，美、英及歐洲的藥廠和國家已表態反對，令建議幾乎可以作罷。英美的說法是有關建議會打擊藥廠回報，缺乏創新誘力。關鍵時刻，英美的公義形象徹底破產了。