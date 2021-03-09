正論：人命視作試驗品　為求湊數擴打針

政府不仁，視人命如試驗品，9日內出現3宗接種科興疫苗後死亡的個案，在首宗發生後，官員稱已經有心理準備，打針後會有死亡事件，漠視各界要求煞停打針，如今一命接一命，當局反應竟然是增加優先接種群組，推更多市民去死！

昨日爆出的是首宗在私家診所接種新冠疫苗後的死亡個案，亦有別於前兩宗是長期病患者，不幸身故的71歲老翁，以往健康良好，上周三到診所接種科興疫苗，至前晚睡後昏迷不醒，由太太召救護車送入聯合醫院急症室搶救，懷疑心臟病發，最終不治。這位長者無懼之前的死亡事故，仍然前往打針，相信政府的安排，結果落得悲劇收場！

政府從開始審批疫苗，已經惹各界質疑過於倉促，安排不當。內地科興疫苗第3期研究數據未依慣例在醫學期刊刊登，不符港府早前自行訂立的標準，但竟然因「迫切接種」而獲豁免，專家委員會提交緊急使用建議報告，港府即日內極速批出許可，科興疫苗旋即由北京運抵香港，上月26日正式展開接種。疫情來來去去都是未斷尾，等了一年，也不差那幾天，為何如此心急，不等待數據齊全才展開接種？內裏有甚麼不可告人的原因嗎？

最諷刺的是，最初公布5個優先接種群組，包括60歲以上長者，但港府公開科興提交的資料中，對方承認疫苗對60歲以上群體效力的證據並不充分，內地亦列明超過此歲數不宜接種，本港長者隨時成為「白老鼠」。港大專家甚至批評，科興疫苗保護率低，大規模接種都無法做到群體免疫，預言到時勢必後悔。言猶在耳，果然打針出事的多數是高齡人士，3宗死亡個案最細都接近60歲，還有兩名長者送入深切治療部治療，一人性命危殆。專家一語成讖，信錯政府的確會後悔莫及。

本來網上預約接種疫苗兩周都滿額，但首宗疑接種新冠疫苗後死亡事故爆出後，惹來全城恐慌，不斷有市民取消預約，由一日近16萬宗劇跌至1.23萬宗，之後更跌至約5,000宗。就算如約到場亦紛紛打退堂鼓，同一預約時段近半數人「甩底」，接二連三的死亡事故，令「退針潮」湧現，接種中心人潮退卻，當局本來仍死撐未有太多市民取消預約，但一日後已「封口」不再公布疫苗預約數字，掩耳盜鈴，自欺欺人。高官成為眾矢之的，又耍太極，將疫苗把關責任推卸給家庭醫生，叫長期病患者打針前自行查詢，企圖置身事外。

據估計，逾100萬劑科興疫苗及逾130萬劑復必泰疫苗已經抵港，若以每人打兩針計算，即是現有存貨足夠100多萬名市民接種。事態180度變化，以前是怕疫苗數量不足，僧多粥少，現在港人如驚弓之鳥，誰會用生命去試驗疫苗安全性？不打針未必死，打完可能即死，就算有所謂疫苗接種保障基金，傷亡有二、三百萬元賠償，但人命豈能以金錢衡量，多多金額都不能賠命。更何況首宗死亡事故後，政府及專家委員會的反應極似搬龍門，未審先判，強調死因與疫苗無直接關係，像老早關上閘門，昨日又重彈此調，將來取得賠償的機會實在難以樂觀。種種不利原因下，恐怕難有這麼多「勇者」去消化現有200多萬劑疫苗存量。

港府漠視市民的憂慮，未有煞停新冠疫苗接種計劃，反而公布再將計劃擴大至涵蓋教師、地盤工、食肆員工等，由原先5類再增加7類優先接種人士，預計涉及約130萬人，連同原先公布的5個優先組別，共有370萬人。出了事仍大幅增加接種對象，是否嫌死人還不夠多？如此反應，難免令人懷疑是否心急清貨，以讓往後訂了的疫苗繼續運來？政府麻木不仁，高官似人肉錄音機，食衞局局長陳肇始及公務員事務局局長聶德權「唱雙簧」，再次叫長期病患者自行向家庭或主診醫生查詢。叫人打疫苗的是政府，疫苗相關問題，為何不是問官方？政府以為這樣做就可把責任推得一乾二淨？

倘若高官執迷不悟，繼續進行疫苗接種計劃，恐怕嚴重事故陸續有來，傷亡數字不斷上升，難保不會超越因疫病而死的200多人，救火不成反撥火，救命變成害命，也只有特區廢官有如此「能耐」。打針可能沒有命，不打又難退卻疫魔，浪費了買疫苗的公帑，全是打工仔的血汗金錢，這是香港人的悲哀。命是自己的，打針與否，大家心中有數吧！