產評：科技股水退示警　最怕滯脹悄然至

美國國債孳息率趨升，令全球資金陷於慌亂狀態。大量熱錢從超高估值的科技股流出，雖然有部分流入舊經濟股炒復甦概念，但似乎更多是選擇「割禾青」，沽貨離場，故見市況呈一浪低於一浪。最怕是科技股調整失控，戳破股市超級泡沫，令疫後經濟復甦變得更艱巨，更須警惕滯脹風險正悄然來襲！

是次觸發全球科技股大跌，主要是因美國國債孳息率由低位回升，意味市場預期隨着各地開始接種新冠疫苗，以及美國將推出大型刺激經濟措施，經濟將大幅反彈，或促使各大央行提早退市，在預期貨幣政策收緊下，游資選擇獲利離場，超高估值的科技股就成為「提款機」。單看港股，4大重磅藍籌科技股ATMX——阿里巴巴、騰訊、美團及小米，均已由今年高位回落17至37%，期間市值共蒸發逾3.5萬億元，比去年香港的本地生產總值（GDP）還要多，可見今次是非一般的「水退潮」！

事實上，近期內地股市亦受壓，南向「北水」亦以沽貨套現為主，利好港股的投資風潮已逆轉。兩地股市持續調整，大量財富被蒸發，若跌勢進一步加劇，非但金融市場傷及元氣，亦勢必打擊消費意欲，實不利內循環表現。

大量資金流出股市，部分轉投虛擬貨幣市場參與瘋狂派對，令比特幣大上大落；部分流往商品市場，導致油價向上，貴金屬亦現炒風；部分仍留在股市的資金，就改泊傳統經濟類股份暫避，畢竟債息上升，金融股可受惠，加上可炒作經濟復甦概念，故成逆市奇葩。不過，這也是大戶托住指數沽貨慣用的伎倆，當沽得差不多，就連這些「奇葩」都敵不過地心吸力，則全面冧市不遠矣！

綜觀首季全球金融市場資金大挪移，流出股市，債息飆升，股債兩市異常，往往就是全球金融市場出現極端波動的先兆。展望第二季，最大風險是經濟復甦不到位，可央行放水救市已技窮，加上首季全球運費、原材料、晶片大幅漲價，通脹回升來得比預期快，企業經營與市民生活更艱難，則滯脹來襲的震撼性實不容低估。

眼前投資者須駐足觀望全球兩大經濟體動向，其一是若美國債息持續上升，會否迫使聯儲局出手壓低債息；其二是內地去年12月起製造業採購經理指數（PMI）已連跌3個月，若3月數據持續向下，滯脹苗頭下非但中國資產沽壓未完，整個新興市場都會當災，甚或削弱美國的刺激經濟措施效用，經濟復甦再度落空，變成今年全球金融市場的最大「黑天鵝」！