神州觀察：走路賺錢誘惑人　涉嫌傳銷需謹慎

天底下賺錢的方式很多，關鍵須看靠不靠譜，是否真的可行，譬如有人宣稱「走路也能賺錢」，信與不信在自己，反正連「躺着賺錢」也有人認同。總之怎樣都好，面對各種賺錢誘惑，尤其當遇到一些看似簡單容易的賺錢機會，或是知道這類方式以前就出過事，存在騙人套路，則更需保持理智與謹慎，始終要記住天上不會掉餡餅的道理，相反賺錢的陷阱也不少。

雲南多地警方近期接連發出警告，就大批市民整天揹着名為「包你火」的礦機包、以走路方式挖掘虛擬貨幣換報酬的行為指出，相關模式或涉非法傳銷及非法集資等違法風險，參與者需提高警惕，否則後果自負。據悉，該款由杭州火包包廣告傳媒有限公司推出的礦機包，每個售價6,000元人民幣，聲稱是一個「移動廣告背包」，由買者揹着滿街走，便可達到廣告宣傳之效，同時可以步數積分換虛擬貨幣，兌換現金報酬；理論上，買機民眾可在捱過「回本期」後實現長久盈利。

只是這裏有一個關鍵前提，便是公司需確保這樣的廣告宣傳方式能吸引商家前來投放廣告，且必須實現客戶量的長期穩定水平，以及廣告收入要高於發放給買機挖礦民眾的報酬，否則隨時會有崩盤危險，亦即警方所說的資金鏈斷裂問題。老實說，類似走路、跑步賺錢的套路近年在內地社會很是風靡，一些廣告公司、網絡科技公司紛紛打着區塊鏈、全民健身等幌子忽悠民眾，像湖南的「趣步」公司早前開發的相關APP，同因涉嫌網絡傳銷、非法集資及金融詐騙而遭當局立案調查，總之類似「賺錢軟件」多被官方定性為騙局。

需要指出的是，本次事件雖然尚未最終定性，當地警方目前亦只能發布風險警示，惟在虛擬貨幣這一塊，一直不獲內地當局認可，等於任何相關融資行為皆屬非法，與非法傳銷一樣不受當局保護，言明參與者的所有損失得由自己負責，不可不慎。況且這樣的前車之鑑已有很多，作為投資者也好，想要免費賺錢的人也好，實在不能掉以輕心，事前必須想多幾層；更不能太過貪心，以致明知是陷阱仍要往裏跳，那樣誰也救不了；或是心存僥倖，認為自己命好、運氣好，萬一博中了，豈不可以少奮鬥幾十年，乃至一勞永逸？

事實一再證明，像近年爆出的「普頓平台」炒外匯騙局、比特幣傳銷大案也好，其他P2P爆雷事件也好，可說收割了一波又一波「韭菜」，以致早有「韭菜不夠用」之感，教訓十分慘痛。然而許多危機在爆發之前其實早有預警，政府及業內專家不乏善意提醒，偏偏每次都有人對此置若罔聞，着實很悲催；政府加強監管固然重要，民眾也應主動提升自身投資理財水平才是。