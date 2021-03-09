近日傳聞新加坡政府安排從緬甸撤僑。新加坡是緬甸的最大投資國，也有最多的緬甸海外留學生，在緬甸的人脈深而廣。新加坡與美國有緊密合作，也有一定的軍事關係。美國在區內的舉動，緬甸的內部形勢發展，新加坡應比其他國家有更準確和更新的資訊。

新加坡的行動如果屬實，代表甚麼呢？

西方媒體說緬甸會展開內戰，主要是說山區的民族武裝會與國防軍重燃戰火，推翻原來的停火協議。昂山淑姬本來是主持與民族武裝和解，她的下台或許被民族武裝視作軍方否決和解。但是這樣的猜度未必可信。最近的少許衝突，未必代表山區民族武裝會放棄協議。此外，反軍政府的示威中包括了到美國大使館要求美國出兵緬甸，這不可能是無的放矢，亦可能有一定的陰謀在內。以美國近年的作為，出兵外國並不是罕有之事。例如敍利亞等中東地區，美軍已用不同的方式出兵，成功與否可爭議。

美國一直依恃武力迷信武力，以往制裁緬甸軍方並不奏效，現時與其再制裁軍方，可能更佳的方法是在緬甸挑起內戰。表面上或許仍是山區民族武裝，但可加上市區裏的全國民主聯盟組織，美國出資金、技術、武器、組織，背後便是中央情報局（CIA）加上特種部隊或僱傭兵，以此來扭轉緬甸軍方至今佔的軍事優勢。泰緬邊境可作基地，甚或拉攏一些部隊反戈，一如當年侵略伊拉克那樣，收買部分將領和部隊，陣前起義。

對美國來說，現時國際和國內輿論都在反對軍方，美國策動內戰，比顏色革命更有把握推翻緬甸政權，也不用依賴昂山淑姬，可以直接扶持代理人上台，成功則組成美國把持的政權，未能成功亦可長期擾亂緬甸，在適當的戰略地區建立軍事基地，直接威脅中國的西南，也可以壓迫泰國軍方，使之就範。由此投入規模和政治風險大於顏色革命，政治和軍事卻更有保證。

對中國而言，在西南地區，本來中緬石油天然氣管道是打破圍堵的戰略部署，中緬經濟走廊的戰略作用更大，除了通印度洋之外，還可以旁及泰國和印度東北邦地區，包括藏南地區。如果在緬甸插入了美國軍事基地，西南便成前沿陣地，也威脅到中印在藏南地區的對峙，整個西南便變得不安全，戰略影響重大。

或許美國未必有這樣大膽進取的戰略攻勢，美國總統拜登也未必會即時與中國交惡，可是，正如中國在南海堆沙建島，出乎美國防範意料之外，美國不全是特朗普極右派的妄人，深謀遠慮者不少，中國不得不防，緬甸更要防範。