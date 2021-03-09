開國領袖說過，世界上最怕認真，共產黨就最講認真。只要認真的做，那些看上去困難重重的事情、錯綜複雜的事情，其實不難解決。

香港的事情，從中英談判到制訂香港《基本法》，到保持香港平穩過渡、政權順利交接，到回歸逾23年遇到的重大複雜問題，其實只要認真起來，就不難解決。若長期辦事不夠認真，粗心大意，畏首畏尾，放任自流，一些問題就永遠難以解決，且會變得更加複雜和嚴重，整個社會亂象不止，「一國兩制」就像以往走樣變形，根本無法行穩致遠。

這兩年，事情開始轉變，公布《港區國安法》，中央全面管治權的方針逐步落實到行政、立法、司法、教育和意識形態領域，在制度和人的使用問題上開始做認真的改革和認真的甄別，審查、培養、訂出明確的可操作的標準和方法，反中亂港勢力、外國干預勢力，從未見過在香港這麼認真地清除政治垃圾，這麼認真的解決深層次矛盾，他們前所未有的慌了手腳。看看他們最近的垂頭喪氣之狀，可知他們似乎一下子明白了「這次是來真的了」。當然，還有極少數死雞撐飯蓋的人，重彈「抗爭到底」的老調，還把希望寄託在「國際社會」干預香港事務，必會逼北京轉變，以為還會有一天他們能夠重整旗鼓。

美、英等西方國家和中國打過多年交道，經驗豐富，知道對方今次認真起來是不會在任何壓力面前有所放棄的。不過，他們多年反共，怎麼也要和北京繼續纏鬥下去，怎麼也要營救為他們的利益而戰的反中亂港之人。當然，除了打嘴炮，已無他法。然而，北京不可小看西方和反中亂港勢力在香港培植的深厚土壤，尤其不可小看年輕一代中毒甚深，不可小看他們的政治能量、社會能量，所謂「斬草除根」，這些就是根；所謂「野火燒不盡，春風吹又生」，這些就是野火。

日前，在法院審理47人涉干犯國安罪的案子，黑衣人又大量聚集，高呼口號，是很能說明問題的。