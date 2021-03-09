一直以來，美國總是站在道德高地，揮舞人權大棒對其他國家指指點點，喊打喊殺。但諷刺的是，聯合國人權事務高級專員辦事處日前發表報告，批評美國長期以其國內法為由對中國、俄羅斯、古巴、伊朗、委內瑞拉等國實施單邊制裁，嚴重侵犯相關國家的人權，呼籲美國遵守國際人權條約。這正是剃人頭者人亦剃其頭，美國以維護人權為名肆意侵犯別國人權，國際社會早已怨聲載道，如今連聯合國也看不下去了。

最奇怪的是，美國等西方傳媒集體噤聲，對聯合國報告隻字不提，好像壓根兒沒有這回事。不妨想像一下，如果這份報告批評的對象是中國或其他國家，西方傳媒會有甚麼反應？很明顯，他們必定加油加醋，乘機炒作一番。事實再次證明，西方傳媒對所有事情都採取雙重標準，他們標榜的所謂客觀公正，純屬欺人之談。而這正是中國長期被妖魔化的主要原因，國際話語權在西方手裏，他們說你有罪就有罪，根本不需任何證據。

不過，公道自在人心。無論西方傳媒如何噤聲，也掩蓋不了美國劣迹斑斑的人權紀錄。當年老美拿着一袋洗衣粉，誣指伊拉克藏有大殺傷力武器，悍然發動戰爭摧毀一個國家，導致無數生靈塗炭，這固然是侵犯人權的典型例子。而利用國內法對別國進行長臂管轄，動不動就實施單邊制裁，更是視國際人權條約如無物。遠的不說，單是特朗普任內4年，美國就對外國實施近4,000次制裁，平均約每天3次，可見老美已到了走火入魔的地步。

即使在國內，美國人權紀錄也不怎麼樣，社會不公、種族歧視等老問題不但沒有改善，近年更加惡化，難怪一場新冠疫情就奪去50多萬條人命。不是說其他國家的人權沒有問題，而是說不同國家有不同國情，不能一概而論，美國其身不正，還以人權衞士自居，肆意干涉別國內政，這才是最令人反感。