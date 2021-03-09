要來的始終都要來，但來得未必是最好時間，說的是75萬劑由復星醫藥與BioNTech合作研發的「復必泰」疫苗，日前運抵香港，連同上月底抵港的585,000劑，已有合共逾130萬劑復必泰疫苗運抵本港，較政府預計的還要多三成。如果是去年尾運來，相信市民會比較歡迎，因為全球鬧疫苗荒，當時香港人憧憬打了疫苗可以抗疫成功，順利通關，真真正正安心出行。

可惜事情發展到了2月，來個180度轉變，首先因為疫苗數據成疑，政府急急放寬門檻批准，令人懷疑是找市民做白老鼠，而且最期待的「福利」卻沒有人敢保證，打了疫苗返內地不用隔離，政府提也不敢提，根本毫無任何吸引人的誘因，然後最重要是最近先後有3人接種科興疫苗後不治，有男有女，年齡介乎50至70多歲，雖然全世界都有類似事件，並非預料之外，但是這樣快出現，實在令人震驚。

打疫苗是為了保命及身體健康，若因此送命或中風頭暈，是本末倒置，萬萬犯不着，市民紛紛打退堂鼓，預約接種疫苗數字即刻明顯下跌，由一日近16萬宗下跌至1.23萬宗，之後兩日更跌至約5,000宗。

食衞局局長陳肇始本來仍死撐未有太多市民預約後取消，不過一日後已「封口」再無公布疫苗預約數字，亦不回答傳媒詢問，很明顯是出了問題。

市民的信心跌至低點，政府還為疫苗設限，只有優先組別的市民才可以在網上預約接種疫苗，或者自行向參與計劃的私醫預約。這就是不懂變通，既然見到疫苗「滯銷」，而且需要在有效期限內使用，為免浪費資源，當然應該盡快開放讓有興趣的市民打針，萬一再爆多幾宗死亡或嚴重事故，相信有一段長時間都乏人問津，要往哪兒找100萬人來打針？會不會出絕招，打疫苗通關免隔離？