國家疾控中心主任高福近日表示，香港和內地需要合作，爭取盡快互認「健康碼」通關，盡快一起接種新冠肺炎疫苗。

筆者原則上同意高福上述的建議。香港不少人與內地特別是沿海省市有親友、生意、工作、讀書等來往。另一方面，香港和內地亦有不少商業、貨物、轉運、旅遊等關係，故相信無論內地和香港都十分心急，希望能夠早日兩地回復原本的狀態。香港人一年多都被留在香港，不少人感到困悶，希望能夠早日取消封關，可以到周邊地方走一走、玩一玩，例如首爾、東京、台北、新加坡，以及廣東、上海等，脫離繁重的工作，舒一口氣。不過，若以高福所說的條件，大家要「一起接種新冠肺炎疫苗」的話，可能在今年之內也不容易成事。

高福雖然沒有說明香港要有多少人接種疫苗之後，才可以打通內地和香港關口，但如果說要七成人口接種，香港成為這樣的免疫城市之後才可以通行，那即是說，香港750萬人口中，要有500多萬人接種才可以，而每人要打兩針，即逾1,000萬人次接種。如果希望半年之內可以處理好，即每日需要有數萬人接種疫苗方能。按照現時香港每日只有6,000多人接種疫苗的情況，七成人接種需要數年時間！若想今年通關，則接種疫苗的安排要加快幾倍！

其次，是香港人的接種意願。開始時就有一批人對特區政府進行不合作運動，政府要做的，他們就呼籲市民不要做。

加上最近9日之內有3宗接種疫苗後死亡個案，雖然要證實3人死亡是否與接種疫苗有直接關係，尚待驗屍報告查實，但大部分已安排預約等候接種的市民，見此狀況之後，不少已退出預約，接種前景並不樂觀。

由於以上幾點原因，香港與內地通關，似乎遙遙無期。

目前中國疫苗的3期臨床實驗，只有中期數據，世界衞生組織在謹慎評估中。中國有4款新冠疫苗獲國家藥監局批准附加條件上市，另在多國獲批上市，但世衞今年一月宣布評估多款中國疫苗能否列入緊急使用清單，至今未有結果。高福應該追追世衞，有了世衞認可，可排除香港人的疑慮和擔心。

最後是香港和內地恢復通關的條件，除了接種疫苗之外，可否有其他的安排？例如每日新增個案下降至單位數，又如持有24小時內已經檢測為陰性證明的市民可以毋須隔離等等。

香港恢復與內地通關，對經濟、民生和市民生活，都是極其重要的。兩地政府的首長和領導們，可否在這方面努力努力？