新冠疫苗接種計劃開打不足兩星期已屢現死亡個案，涉及都是科興疫苗。科興採用傳統滅活技術，相對於另外兩款外國製疫苗採用從未在人體應用過的重組DNA技術，應較安全，縱保護力不及其餘兩款，也吸引不少年長港人接種。詎料，這樣就出事了。

目前出現的死亡或嚴重異常個案，共通點都是涉及長期病患者，「最年輕」的死者年齡為55歲，都是較年長人士，涉及的疾病大都有糖尿病、心血管疾病、高血壓等，惟港府至今並未叫停該類病人接種，堪稱不負責任，更多死亡個案肯定陸續有來。

最離奇的是，內地早就列明18歲以下、60歲或以上人士不宜接種疫苗，北京疾控中心甚至分別為糖尿病、高血壓、甲狀腺疾病患者提供具體指引，必須符合特定要求才能接種。然而港府卻另搞一套，反而將長者及長期病患者列為優先接種對象，以致這類人一窩蜂搶先接種，到底港府及專家委員會憑甚麼作出跟內地截然相反的決定？又是自以為香港優越於內地的心魔作祟嗎？

誠然，長者及長期病患者是新冠病毒致死率最高的組別，港府基於這些原因而讓這兩個群組優先接種無可厚非，惟事實擺在眼前，已有這麼多死亡個案出現，難道還不足以讓港府因時制宜，重新檢討有關安排嗎？

食衞局局長陳肇始一味卸責，認為市民接種前要諗清楚並向家庭醫生作出諮詢，卻不想想，根本沒有多少長者及長期病患者有家庭醫生跟進，即使有，為了打一針而花費數百元諮詢，又有多少基層有這樣的閒錢？

廢官不食人間煙火，只知說出大堆風涼話火上加油，對抗疫毫無幫助之餘，亦無法令市民重建對疫苗的信心，堪稱添煩添亂。不用水晶球占卜都知，「退針潮」必然愈演愈烈，要重新鼓勵市民接種疫苗，為今之計是先暫停接種計劃，再撤換廢官，不能再拖了。