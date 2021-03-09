全球爆發新冠肺炎疫情之後，不少西方民眾受政客唆擺，認為病毒是始自中國，繼而禍及世界，故掀起一股排華之風。尤其是在美國，近日有很多亞裔面孔，無辜受襲。

不少中國人聞訊後義憤填膺，筆者則相對淡然，徒然發出一聲慨嘆。所嘆息者，不是西方世界的道德淪喪、法治蕩然，這些問題固然嚴重，卻已顧不及談。當務之急，是要面對不少西方人漸趨低智的問題，他們就連基本判斷事物的能力也欠奉，又豈能再苛求他們守禮、守法？襲擊亞裔面孔的美國人，不一定是有心排華，只因他們的腦袋不大靈光，壓根兒就無法判斷是非對錯，甚至無法指揮自己身體做出正確的事。

西方的新冠疫情為何一發不可收拾？皆因很長一段時間，歐美民眾相信了部分政客的話，認為戴口罩無用，甚至說疫患根本不存在，只是執政者的謊言。至於更愚癡的一批，還以為口罩頂部的塑膠棒是一條天線，用以干擾和操縱人類大腦的思維。

觀乎好些歐美民眾的笨拙程度，只有武俠小說中的傻姑可堪比擬。有政客說中國人是播毒者，他們就信以為真，對這類人，你不能深責，畢竟愚蠢不是一種罪惡。

現任美國總統拜登上任之前，民意調查顯示有超過30%的國民，不承認他是合法的白宮新主人，為此，更有示威者浴血抗爭，一度攻陷了國會山莊。上一任總統特朗普親自委派的司法部長，曾經再三聲明，沒有證據顯示總統選舉出現大規模舞弊，但是愚民們偏偏置之不理，只聽信特朗普一面之詞，他說有舞弊，一眾癡男癡女便深信不疑，一味盲打瞎鬧，好些人甚至為此而丟掉性命。

近日，不少香港人說要移居歐美，但我得提醒他們，愚邦勿入，亂邦莫居，切記三思為要！