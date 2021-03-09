東方獻藍圖，又有新思維！東方報業集團關心時事關心社會，接二連三為港府獻藍圖，日前為「拓展理想社區」，建議政府紅利誘發展商重建舊區，「麗港城式規劃」，不但議員叫好，學者亦稱妙！唔知係唔係眼見港府庸官怠政，唔夠幾日，忍不住又再獻藍圖，今趟係倡「退休紀律部隊高層，培訓做裁判官」，以應付「黃官當道」和積壓嘅種種案件，老朽覺得簡直係神思！

建議直指本港司法改革不容再拖，事關自前年經歷反修例示威後，社會充斥俗稱「黃絲」嘅反建制人士，並蔓延至司法界，佢哋對示威者嘅定罪、判刑均顯出菩薩「慈悲」一面，黑暴屢獲放生，譬如有15歲少年擲汽油彈竟獲裁判官表揚為「優秀細路」，呢啲裁判官被網民謔稱「黃官」。

如果司法界充斥黃官，香港想「止暴制亂」肯定係妙想天開！不是嗎？擲汽油彈都「優秀」，咁擲炸彈肯定係「聖人」喇！香港想唔變地獄之城難矣！是以有學者及法律界人士認為，司法界必須改革，由一些已退休又受過專業法律訓練嘅紀律部隊高層擔任裁判官，皆因佢哋熟悉本港法律，對處理不同罪案更加瞭如指掌。

本報建議，由入境處人員處理假難民及黑工案、海關人員處理盜版及私煙案、警務人員處理刑事案件。有大律師稱，由退休紀律部隊高層擔任司法人員係可行嘅，因為唔少警務人員或紀律部隊人員於在職期間會進修，當中唔少人取得相關嘅法律專業資格。若退休紀律部隊高層有意投身司法界，於取得專業法律資格後，可選擇申請為暫委審判官或暫委法官，繼續服務社會。

毛澤東說過，人人皆知以少勝多是最好辦法，然而很多人不能做，相反地每每分散兵力，原因就在於指導者缺乏戰略頭腦，為複雜的環境所迷惑，因而被環境所支配，失掉自主能力。本報就係有戰略頭腦，突破迷思，不被環境支配，是以創意尖新可行！