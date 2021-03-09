昨天撰文紀念「三八」國際婦女節，回顧香港近百年爭取8小時工作制成效甚微，文末說要爭取實現標準工時更加渺茫，發出悲嘆之聲：試問香港勞動階層還要爭取多久，才可以實現97年前的爭取目標——三八制。筆者悲鳴不是沒有道理的，只要比較香港民生的倒退和內地人民生活的長足改善，便可以看到歷屆特區政府和議員、政客們並沒有認真和切實地，不斷改善香港打工仔的處境及生活環境。

內地政府定期制訂國民經濟的規劃，有目標、有步驟，逐步發展國家經濟和改善人民的生活。不用說得太遠，只看國家領導人2012年開始帶領全國人民追求美好的生活，定下目標要在2021年實現滅貧，全面建成小康社會，實現了中華民族幾千年夢寐以求的理想世界。倘若孔孟再世、孫中山先生翻生，他們也會如毛澤東主席所說的，「當驚世界殊」了。

可是，香港特區成立逾23年，又搞得怎麼樣呢？去年底政府發表《2019年貧窮情況報告》，香港貧窮人口已增加至149萬，貧富差距進一步拉大，每5個港人一個窮，每3個長者一個窮，每8個青年一個窮。如此管治的成績，任何一屆政府官員、議員和政客，倘還有點社會良心的話，豈不汗顏？香港貧富兩極化便是由政府帶頭全面外判開始。

請問那些早年全力支持政府帶頭推行全面外判制度，全力支持政府帶頭用合約制取代長期聘用制度，從而導致製造一個龐大的中間剝削階層的外判公司實行慘無人道的中間剝削的上位者，有沒有想過，因為你們的錯誤，從而使時薪、日薪代替月薪，從而使本來在長期聘用下的打工仔，本可享受的每年加薪、退休福利、假期、醫療、獎金、花紅等都沒有了，年資和經驗帶來升職或加薪的機會沒有了。最近最低工資被凍結，便是香港資本主義制度殘酷和無良剝削的最大寫照。