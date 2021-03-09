立法會早前召開教育事務委員會特別會議，教育局局長楊潤雄表示，目標是在2021/22學年落實中學文憑試4個核心科目的改革。就通識科問題，他強調今年中四、中五學生都會沿用舊課程，當局也會提供教師培訓，以過渡到新課程，現正與大專院校商討改革後的收生安排。不少議員建議取消通識科或改為選修科，並關注教師質素、國安法教育等問題。

國安法教育成新課程的重點之一，是亡羊補牢的舉措。筆者所屬政黨一項民調顯示，超過七成受訪者認為須加強國安法教育，提高市民的國家安全和守法意識。

教協長期包庇「黃師」，用政治手法干預本港教育，在教育局改革通識科時更不斷抹黑。今年1月教協在學校派發的宣傳單張中，指摘政府「謀殺通識」，又妄指通識科改革「推行倉促、無視素質」，上綱上線地抹黑國安法教育，騎劫教育界意見。

教協和一些攬炒派團體透過製作宣傳單張、故事繪本、視頻及網頁資訊等包裝，向學生灌輸錯誤主張。他們污名化國家意識，淡化青少年的國家觀念，本港已遭沉重傷害。港府不能低估其破壞能量，對於教協「潑污水」之舉，需及時澄清，以正視聽。

前年黑暴攬炒，源於本港在維護國安方面常處真空狀態，滋事者得以內外勾連，幾乎將香港推入萬劫不復的深淵。中央政府去年為本港訂立國安法，雖是迫於形勢，但效果顯著。

黑暴攬炒把大批年輕人捲入其中，成為黑心政客的犧牲品，令人感到非常痛心，亦使人反思「教育之病」。年輕人需透過國安教育，自覺維護國家安全的重要性，抗拒不同的假資訊，以免誤入歧途。如今香港教育缺乏「好與壞、是與非」的標準，有黃師誤人子弟，毒材顛倒黑白，在教學中滲入政治及扭曲的價值觀。當黃師明目張膽散播仇警情緒和言論，學校管理層卻以「寬容」態度包庇縱容，當局必須對失德教師追究到底。

校園是學與教的地方，絕不能容許黃師誤人子弟，學校高層應加強防範與制止校園中任何違反《基本法》、國安法的教學及活動，當局必須制訂跟進及懲處失德教師的公開機制，不能繼續縱容類似事件發生。港府要從入職、培訓及管理3方面提高教師素質，對教師進行憲法、《基本法》和國家安全的培訓。政府經常標榜現有機制已有不同方法監察教學，但成效不大，故政府應在教室安裝CCTV監察老師如何教書、是否按指引教導課程。筆者亦對有校本教材被發現「逢中必反」，醜化中國、港府及警方感到憂慮，期望政府盡早建立「中央校本教材資料庫」，存放各校的教材以便進行監察。

教育是培育人才的關鍵。過去3年，政府已為教育累積增加了135億元經常開支，推行新措施涵蓋整個教育系統，以提升教學質素。惟要改善上述問題，是不能單靠財政資源，更需要良好的教育政策、健全的教育體系、優秀的老師，以及其他因素，如課程、考評、教材的配合。教改應以通識科改革為契機，正本清源，讓教育真正承擔起培養合格國民之責。