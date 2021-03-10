世界視線：哈利夫婦爆大鑊　英國王室陷危機

英國哈利王子及其妻子梅根，日前接受美國清談節目主持奧普拉的專訪，大爆王室不為人知的一面，其中最震撼者，莫過於對王室成員種族歧視的指控。

梅根在專訪中透露，自己懷有兒子阿奇時，從王室人員處獲悉，阿奇將不會得到王子的頭銜，亦不會獲得相應的保安安排，王室中甚至有人討論阿奇的膚色將「有多黑」；又指自己王室的生活孤立無援，以致出現嚴重的心理問題，甚至萌生自殺的念頭。她曾向王室人員求援但不得要領，轉向戴妃一名好友求助才見轉機。

有意見認為，哈利夫婦既要逃避王室的責任，卻想享受王室待遇。據報道，哈利曾主動要求王室容許他們作為準王室成員，繼續為女王效力，同時允許他們在美國發展，卻遭女王怒斥「王室不是為你們服務」。而在今次專訪，梅根試圖將女王和王室其他成員分開，讚揚前者是好人，顯然還不想徹底跟王室鬧翻。然而不管怎麼說，今次專訪的內容跟其他八卦新聞、家長里短不同，王室被指控種族歧視，性質相當嚴重，亦將整件事提升至「公共性」的層面。

梅根控訴王室種族歧視，畢竟只是片面之詞，亦不見得王室會有人出來跟她對質，但梅根作為有黑人血統的美國人、來自單親家庭，曾做演員、離過婚……單是這份「履歷」，已足夠令她被英國傳媒針對。舉個例子，同樣是懷孕，同樣是以手掩蓋孕肚，《每日郵報》形容凱瑟琳王妃的動作「溫柔」，梅根卻被批評「失禮」，英國人的偽善，於此可見一斑。又例如吃牛油果紓緩懷孕不適，報章以溫馨筆調描寫凱瑟琳收到牛油果禮物；梅根在社交網站張貼牛油果多士的照片，卻被報章借題發揮，以《梅根最愛的牛油果零食──所有千禧一代的最愛，加劇了人權侵犯、乾旱和謀殺》為題，探討牛油果種植背後的不公平。

當然，從另一個角度出發，天下沒有免費的午餐，王室受納稅人供養，白吃白喝不事生產始終說不過去，哈利夫婦爆料雖屬負面新聞，但總算是王室為公眾貢獻談資的一種「附加值」。