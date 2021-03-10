功夫茶：四處流亡乞收留　政治棋子累家人

「生於亂世，有種責任」！乜責任呢？嘛就係閃得快，好世界囉！講好嘅齊上齊落，核爆都唔分開㗎！講吓你就信，咁就確係太傻太天真！大家都有目共睹，47個攬炒派人士為求保釋，退黨嘅退黨、割席嘅割席，案未審罪未判，個個已經影帝視后上身，「掛住我妻我兒我女」淚流滿面，哭得淒涼，好似陰陽永隔；因兩三日未曾沖涼都哭崩太平山！阿哥，咁嘅quali質素，學乜人講「革命」吖！大人大姐，為保釋啫，一夜之間將香港變成「哭泣之城」，成何體統？

呢嗱！更樣衰嘅版本都仲有！嗰位正被本港警方通緝、涉違反《港區國安法》嘅前民主黨立法會議員許智峯，去年12月潛逃流亡英國未幾，尋日凌晨忽又喺社交平台宣告，佢與家人已離開英國去咗袋鼠國澳洲，透露經過「內心多番掙扎」，棄英流亡澳洲，因家人喺澳洲有更多親友支援，希望先安頓好家人喎！

許智峯又話目前冇申請政治庇護嘅想法，除非日後別無選擇！堂堂一個大男人，唔敢面對刑責而千方百計攜一家人逃亡，幾個月內要扶老攜幼一再流離失所，「內心掙扎」又有冇覺得自己不是東西？根本係窩囊廢一名！同逃亡英國嘅前香港眾志羅冠聰一擔擔，天生懦夫扮英雄，一味發嘴炮，又話「人在海外，互相扶持，總有能為香港付出的角色崗位」，人都挾着尾巴逃亡到底底都甩埋，仲廢噏乜嘢「向政權纏鬥」、「打國際戰線」，而許智峯更揚言「考慮了國際形勢，應將國際游說及協助流亡港人的組織工作擴大至各大洲，而流亡澳洲的香港政治領袖卻較少」！

阿哥！連妻兒仔女都要陪你顛沛流離，仲扮乜虬髯客以為可以另起爐灶，「此後10年，當東南數千里外有異事，是吾得事之秋也！」人戇至此，夫復何言？難怪佢仍係議員時有「許癡瘋」之稱了！正如有論者話齋，佢基於個人考慮，料英國生活不易，澳洲相對物價較低！講真，許癡瘋不過係「政治棋子」，逃亡海外靠把口「唱衰中港」又有幾叻吖！若然澳洲生活又唔掂，又唔知扶老攜幼奔向乜洲咯！會唔會係美國賓州？總之，從任何角度睇，許癡瘋係一個典型懦弱政客，一走促成千古恨，禍及家人！

呢，之所以有許智峯、羅冠聰之流「叫人衝，自己鬆」嘅海外逃犯，講來講去，就係當時法庭保釋條件過於寬鬆，保釋期間連旅遊證件都冇沒收，又冇勒令必須戴上有定位功能嘅電子腳鐐！之前黑暴潛逃易如反掌，究其根源，無非國安有法懸而不用！依家執正來做，凡涉暴動罪、勾結外國勢力重犯一律不准保釋，咁就唔會放虎歸山，佢哋連打嘴炮廢噏機會都冇！此止暴制亂正確第一步也。