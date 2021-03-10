正論：清潔不力禍港人 疫區老鼠自由行

新冠肺炎爆完又爆，第4波歷時近半年，中間政府有不少抗疫「創舉」，例如封區封廈強制檢測，但到現在疫情亦未能斷尾，究其原因，當局漠視社區衞生，解封做一兩場清潔騷便了事，鼠群繼續橫行，垃圾依舊堆積，播毒溫床無處不在！

政府曾多次在油麻地、深水埗及新蒲崗等地封區強制檢測，這些地區鼠患嚴重，有可能是散播新冠病毒溫床。其中新蒲崗區食肆及菜檔長期當街亂丟食物殘渣，無異給老鼠開餐，本報曾踢爆同區大成街街市群鼠噬食豬殼，之後二月份有人確診新冠肺炎，政府於同月23日將錦榮街及衍慶街兩幢大廈列為受限區域，強制居民禁足並接受檢測，儘管當局多次表示會為確診人士的住所及附近街道進行徹底清潔消毒，但情況仍未見改善。本報記者日前午夜到曾有大廈被圍封的衍慶街一帶視察，發現現場衞生環境惡劣，街上多袋垃圾無人清理，發出陣陣異味，亦有老鼠從喉管爬入民居，雖然放置捕鼠器及鼠籠，但未見收效，老鼠源源不絕從後巷的坑渠爬出，街坊要自己購買電子儀器驅鼠 。

另外，佐敦及油麻地一帶曾於1月23及24日列作受限區域，食環署多次派員清潔，但只是做門面工夫，用洗街車洗街，沒有清走垃圾，令到垃圾被掃入排檔底，商戶批評食環署清潔行動治標不治本。記者發現新填地街露天街市附近街道上放有多袋食物殘渣，吸引坑渠老鼠覓食，鼠患困擾當區居民。區議員指隨着清潔騷做完，街上的垃圾又開始增多，希望政府在制訂有關滅鼠方針時，先到區內視察。專家亦指部分滅鼠措施離地，鼠餌擺放位置形同虛設，根本難以有效杜絕鼠患。

天井垃圾堆積的問題亦有機會是播毒源頭。尖沙咀華源大廈早前一名居於賓館的家庭主婦確診，當局認為相關區域感染風險較高，故前晚突擊列為受限區域，約500名人士接受檢測，沒有發現確診個案，但記者於解封後到現場巡視，發現該大廈天井及簷篷位置藏污納垢，大量垃圾堆積，堆滿棄置飯盒、口罩、膠樽，更有人把食物渣滓直接撒落後巷，衞生狀況惡劣，難怪增添播毒及鼠患風險。

多次突擊封區「食白果」，證明這招收效愈來愈低，驗人不如捉老鼠，最低限度可以保障社區衞生，減少播毒機會，可惜食環署滅鼠不力，過去11年中耗資近17億港元公帑防治鼠患，惟工作成效不高，去年上半年的鼠患參考指數仍維持3.6的高位，而2019年更高達4.2，是自2009年以來最高。每年在滅鼠方面的費用以億元計，捉一隻成本3至4千元，又引入不少新科技，如氣壓滅鼠器，夜視攝錄機及熱能影像攝錄機等，惟一直成效不彰，換來換去，白白浪費公帑。頑鼠肆虐街頭，入侵民居，於是網上有人發揮民間智慧，僅以水桶及膠板，便製成高效捕鼠器「自救」，更顯得食環署無能大花筒。

本港是大鼠戊肝首發之地，共15宗大鼠戊肝個案佔全球逾九成，國際金融中心變成鼠患中心，完全匪夷所思。政府跨部門防治蟲鼠督導委員會日前舉行會議，制訂今年防治鼠患及蚊患的工作計劃及指標，可惜會上滅鼠工作多是老調重彈，如食環署會在目標小區和鼠患較嚴重的地點以熱能影像攝錄機，偵測老鼠活動，但其實食環署去年初在九龍城區就熱能影像攝錄機實地測試，以重新制訂針對後巷的新鼠患指數，被業內人士批評未能對症下藥，但政府竟然打算重施故技，實在是冥頑不靈。會上對於滅鼠效益低及開支高等批評，亦沒有回應，看來又是吹水大會居多，再開一百次都不會有用。

政府只愛做門面工夫，沒有真正處理衞生問題，所謂加強地區清潔，但原來一切都是做騷。鼠患與衞生息息相關，有食物殘渣的地方便會有鼠患，這是眾所周知的事實，可是政府官員「眾人皆醒我獨醉」，縱容部門怠忽職守，演變成有食環署的地方便會有老鼠。物以類聚，官場碩鼠當道，又豈非無因！