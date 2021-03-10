神州觀察：對台前線修機場　以武促統進一步

日前有台灣媒體引述最新衞星圖片稱，大陸解放軍近期正在翻修擴建兩個位於福建省、被視為對台前線的惠安及龍田軍用機場，又是延長跑道，又是增加停機坪，以供戰機、轟炸機戰時進駐。更關鍵的是，戰機由此處升空後僅7分鐘即可飛抵台北市上空，若然情況屬實，或可證明大陸已在為對台「以武促統」的打算作更進一步準備，從而預示北京對兩岸和平統一愈發失去耐心。

不無巧合的是，大陸官媒亦於同日披露了被視為攻台主力的解放軍第73集團軍某裝甲分隊進行跨晝夜實彈射擊考核的畫面，以及北部戰區海軍在黃海某基地進行反水雷演練、掃雷艦大隊模擬清除水雷障礙、開闢航道等，大有高調宣揚之意。當然，解放軍類似軍演早已呈常態化操作，譬如本月1日起又在南海展開長達一個月的軍事訓練，乃至新年賀歲亦不忘備戰演練；而像早前數度展開的城市巷戰訓練，都被認為是劍指台灣，更別說內蒙古朱日和訓練基地早已設有台灣的總統府、軍用機場及高速公路等模型。

近日大陸國防部發言人吳謙就解放軍軍費預算持續飆升現象直言，其中一個重要因素就是為了應對台獨，強調民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，是台海和平穩定的最大現實威脅；而在回應大陸可能採取「以武促統」問題時，吳謙表示願以最大誠意、盡最大努力爭取兩岸和平統一，但絕不容忍台獨分裂勢力搞分裂，並重申不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。相關言論及做法聯繫在一起，勢令外界對於北京已擬定「兩岸統一時間表」之說更添揣測，以致大陸早前公布的未來交通網規劃圖上，台北已被「規劃」在內，可謂直白。

而北京近日宣布暫停進口台灣菠蘿的舉措，或可被視為另一明確警示信號，雖說那點交易量之於台灣乃至兩岸總體貿易量微不足道，但誰又知道北京在「聽其言、觀其行」之後發覺台灣仍在耍弄假友善、真謀獨把戲時，會不會真正祭出一些經濟懲罰措施？尤其可對涉及民進黨票倉的領域實施精準制裁，或會比「武嚇」更能奏效，這亦符合北京「絕非針對台灣同胞」的表態。再者，大陸一邊推行惠台政策讓對方賺錢，一邊卻被對方購買更多軍備來對付大陸，做法早已令大陸民眾感到不滿，認為不必繼續以德報怨。

總體而言，大陸當局近年就台海局勢及兩岸關係的表態明顯更趨強硬，各種警告台獨的言論舉措無不透露出一個重要訊息，就是北京對和平統一台灣的期望值愈來愈低，不得不整軍備戰，一方面加強對台獨的震懾作用，一方面需防範對方繼續一意孤行，必須充分作好武統台灣的最壞打算。